Petra Mede räknar med livvakt under Eurovision

Polisen förstärker säkerheten med hjälp från Danmark och Norge under Eurovision Song Contest i Malmö, i ljuset av hot och påtryckningar mot artister och deltagare.

Programledarna Petra Mede och Malin Åkerman förväntar sig livvaktsskydd under tävlingen och många artister har ställt in sitt deltagande under veckan pga kriget i Gaza.