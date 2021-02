Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Klara Hammarström om sin outfit: Behöver fyra personer för att klä mig

Artisten: ”Det är en sexig plåtburk”

Av: Natalie Demirian , Torbjörn Ek

Publicerad: 19 februari 2021 kl. 22.54

ANNEXET. Hon vill se ut som Emilia Clarke i ”Game of thrones”.

Klara Hammarström behöver hjälp av fyra personer för att få på sig scenkläderna.

– Om man ska vara snabb på det här så kan man vara två på varje ben, säger hon.

När Klara Hammarström, 20, är med i Melodifestivalen för andra året i rad är det i en body som ser ut att vara tillverkad i plåt, och med tillhörande lårhöga stövlar.

– Det tog lite längre tid att ta på sig kläderna än vad vi hade tänkt, sa hon till Aftonbladet efter torsdagens rep.

– Nu vet vi till i morgon att vi behöver kanske två personer till för att sätta på kläderna och att jag inte äter så mycket frukost så att jag får upp allting!

Foto: Peter Wixtröm Klara Hammarström.

Om du behöver två personer till för att hjälpa till med kläderna, hur många hade du i dag?

– Vi hade två plus jag i dag.

Foto: Peter Wixtröm Här får Klara Hammarström hjälp med kläderna bakom kulisserna.

Så ni behöver vara du, plus fyra?

– Ja så kan man ju säga, men om man säger så här; Om man ska vara snabb på det här så kan man vara två på varje ben, en som håller in…

Klara Hammarström har tidigare tävlat inom ridsport och beskriver sina stövlar som ett par ridchaps.

– Och sedan om man ska ta upp dragkedjan så vill man inte att den fastnar i skinnet för det är inte så skönt. Så fyra stycken är nog bra på det där.

Inspirationen kommer från ”Game of thrones”.

– Det ser riktig tung ut, den är inte så tung som den ser ut kanske, säger hon om kläderna och fortsätter:

– Jag blev kallad plåtburk av familjemedlemmar men på ett bra sätt, att det är en sexig plåtburk liksom!

I Melodifestivalen tävlar hon med bidraget ”Beat of broken hearts”.

Foto: Peter Wixtröm Klara Hammarström.

Schlager manager – så tävlar du

✓ Gå in på manager.aftonbladet.se

✓ Alla med Plus tävlar utan extra kostnad.

✓ Har du Pluskonto kan du skapa upp till fem ”lag” och dela med barn och familj.

✓ Att skaffa Plus kostar 29 kr första månaden, därefter 99 kr - fritt att säga upp när du vill.

Regler

✓ Vid varje av de fyra deltävlingarna: Tippa vilka två bidrag som går direkt till final och vilka två som går till Andra chansen.

✓ Andra chansen: Välja vilka fyra bidrag som vinner de fyra duellerna.

✓ Finalen: Tippa rätt placering på alla 12 finalister.

✓ Utslagsfråga: Vinnarens totalpoäng i finalen.

OBS! Du kan anmäla dig redan nu på manager.aftonbladet.se men det går också att byta dina tips fram till att röstningen stänger för varje deltävling.

Priser

1-3:e pris: Apple iPhone 12 64 GB (värde 9900 kr).

Du kan också vinna bonuspriser i Aftonbladets schlagerexpert Tobbe Eks egen liga, anslut till #jagslårtobbeek inne i spelet (iPad i första pris).

Där kan du också skapa din egen "hashtag-liga" och utmana vänner.



All info hittar du på manager.aftonbladet.se

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 19 februari 2021 kl. 22.54

LÄS VIDARE