Tusses plan för att klara semin: ”Skita i allt annat”

Publicerad: 16 maj 2021 kl. 23.24

ROTTERDAM. På måndagskvällen väntar det viktiga jury-genrepet.

Nu får Tusse Chiza stöd av sina dansare för att hitta den rätta känslan.

– Med dem så hittar man det direkt, säger han.

Under söndagen intog Tusse Chiza, 19, och den svenska delegationen den turkosa mattan under Eurovision song contests invigningsceremoni i Rotterdam. Efter att ha gett omkring 50 intervjuer under den gånga veckan är den svenska artisten lätt utmattad, men också taggad inför veckan.

– Man kan nästan ta på känslan. Det här kommer vara det största jag får göra så det är sjukt, säger han.

Tusse med sina dansare Timothy Waliggo Kakeeto, Fatou Bah, Lamin Holmén och Keisha von Arnold.

"Nu vill jag bara ha kul och känna att jag är där och njuter". Tusse Chiza längtar till semifinalen i Eurovision.

Repetitionerna har tidvis varit skakiga och dessutom har Tusse drabbats av rasistiska påhopp på Eurovisions sociala medie-kanaler.

På måndagskvällen väntar det viktiga jury-genrepet som bedöms av jurygrupperna runt om i Europa. Och på på tisdag tävlar han med ”Voices” i Eurovisions första semifinal.

– Nu vill jag bara ha kul och känna att jag är där och njuter. Och att jag får nån där ute som kollar att tänka till lite och känna att den här låten behövs och budskapet behövs. Att vi kan dela med oss av den kärlek som vi känner på scen.

Hur gör du för att slappna av och kunna fokusera på det?

– Jag tror att det är de här, säger han och sveper ut med armarna mot dansarna Timothy Waliggo Kakeeto, Fatou Bah, Lamin Holmén och Keisha von Arnold.

Tusse Chiza på Eurovision song contests invigningsceremoni i Rotterdam

– att få känna den här stämningen och skita i allt annat. För det är det här vi har på scenen när vi verkligen bara får hänga och njuta av att vi är här och med låten.

– Det är ju så stort, 200 miljoner tittare, press och mycket uppståndelse. Så det blir väldigt svårt att hitta den där känslan av att det är viktigt och känslan av att det är kul, men med dem så hittar man det direkt.

Aftonbladets reporter Torbjörn Ek och fotograf Robin Lorentz-Allard är på plats i Rotterdam för att bevaka Eurovision song contest.

