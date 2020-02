De tog sig vidare till final i Melodifestivalen: ”Har svettats”

avNatalie Demirian

Publicerad: 29 februari 2020 kl. 21.56

Uppdaterad: 29 februari 2020 kl. 23.07

Startfältet i finalen är komplett!

Anis Don Demina, Paul Rey, Felix Sandman och Mendez feat. Alvaro Estrella knep de fyra sista finalbiljetterna i Melodifestivalen.

– Jag har inte riktigt fattat det än tror jag, säger Anis Don Demina.

Anis Don Demina säger att han spelade upp alla möjliga scenarior i sitt huvud innan resultatet.

– Jag fattade det inte först, det tog en sekund att koppla. Sedan tänkte jag bara tack Gud att det är över nu för den här veckan i alla fall. Jag är så glad och tacksam. Det här är det sjukaste jag har varit med om.

Han tror att glädjen i numret var det som tog honom vidare.

– Meningen är att man bara ska må bra av numret. Det ska vara glädje och energi och jag tror att låten speglade det också.

Flickvännen sjuk

Felix Sandman, som var favorittippad att ta sig vidare direkt till final redan från sin deltävling, fick precis som under tävlingen 2018 ta sig igenom Andra chansen först.

Nu ska han fira med sitt team. Flickvännen Andrea Källström är för sjuk för att vara på plats.

– Så hon låg ensam hemma och tittade på det här och var supernervös.

Paul Rey, som vann sin duell över Malou Prytz, är överlycklig efter resultatet.

– Jag var så nöjd med min insats och jag var så nöjd över att ha tagit mig hit och kunnat visa upp mig över svenska folket två gånger om. Oavsett var jag nöjd. Att svenska folket röstar på mig, tar mig vidare, vill se mig i final och att jag ska få uppleva detta nästa vecka… vilken ära, säger han.

”Svettats”

Oddsen var 50/50 på vilka som skulle gå vidare mellan Mendez feat. Alvaro Estrella och Drängarna. Men till slut blev det ”Vamos amigos” som vann duellen.

– Vi har verkligen svettats och jobbat hårt verkligen, vi har gett allt. Jag är så tacksam för alla röster så klart, säger Mendez.

På frågan om hur de nu ska växla upp i finalen svarar Alvaro Estrella:

– Vi kommer att göra vår grej, vi kommer att göra det vi är bäst på och det är att sprida glädje. En fest för hela Friends arena, det är sjukt!

Ingen hundtröja

Den här gången hade Mendez inte den omdebatterade tröjan på sig som stoppades av SVT efter deras deltävling.

– Jag tycker fortfarande att det var fel av SVT, men det är deras regler och program så jag står här och följer dem så klart. Men på grund av det hade vi kanske kunnat bli diskvalificerade och det är inte värt det gentemot mina partners och alla människor som står bakom det här numret.

Så blev resultatet i duellerna i Andra chansen

Foto: Robin Lorentz-Allard Anis Don Demina till final.

Duell 1

Anis Don Demina – ”Vem e som oss” mot Ellen Benediktson & Simon Peyron – ”Surface”

Vinnare: Anis Don Demina

Foto: Robin Lorentz-Allard Paul Rey till final.

Duell 2

Malou Prytz – ”Ballerina” mot Paul Rey – ”Talking in my sleep”

Vinnare: Paul Rey

Foto: Robin Lorentz-Allard Felix Sandman till final.

Duell 3

Felix Sandman – ”Boys with emotions” mot Frida Öhrn – ”We are one”

Vinnare: Felix Sandman

Foto: Robin Lorentz-Allard Mendez feat. Alvaro Estrella till final.

Duell 4

Mendez feat. Alvaro Estrella – ”Vamos amigos” mot Drängarna – ”Piga & Dräng”

Vinnare: Mendez feat. Alvaro Estrella

Startordningen i finalen:

1. ”Troubled waters” - Victor Crone

2. ”Talking in my sleep” - Paul Rey

3. ”Move” - The Mamas

4. ”Winners” - Mohombi

5. ”Brave” - Hanna Ferm

6. ”Vamos amigos” - Mendez feat. Alvaro Estrella

7. ”Bulletproof” - Dotter

8. ”Take a change” - Robin Bengtsson

9. ”Shout it out” - Mariette

10. ”Boys with emotions” - Felix Sandman

11. ”Kingdom come” - Anna Bergendahl

12. ”Vem e som oss” - Anis Don Demina

LÄS OCKSÅ PLUS Från årets snyggaste outfit – till: Vad i helskotta har han på sig?

LÄS OCKSÅ Mendez: ”Får hitta nån som vill följa med mig ut i världen”

LÄS OCKSÅ ”Överskuggar tävlingen – och det är okej”

KOPIERA LÄNK