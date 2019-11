Melodifestivalen + FÖLJ

Mellovinnarna ställer upp igen

Nöjesbladet avslöjar tre nya namn: Robin Bengtsson, Anna Bergendahl och Anis don Demina tävlar i Melodifestivalen 2020

avTorbjörn Ek

12 november 2019 08:01

Två tidigare Melodifestivalvinnare återvänder till tävlingen nästa år.

Nöjesbladet kan avslöja att både Robin Bengtsson och Anna Bergendahl ska tävla igen.

Flera källor bekräftar också att dj:n och Yotubeprofilen Anis Don Demina också är klar för tävlingen.

SVT jobbar intensivt för att få ihop nästa års startfält med att sammanställa nästa års 28 tävlande. Om två till tre veckor väntas samtliga artister att presenteras under en presskonferens.

Nöjesbladet kan nu avslöja att Melodifestivalens redaktion, med seniora producenten Christer Björkman och tävlingsproducenten Karin Gunnarsson i spetsen, lyckats locka tillbaka två tidigare vinnare till tävlingen.









1 av 3 | Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Robin Bengtsson i Melodifestivalen 2017.

Kom femma i Eurovision

Enligt Nöjesbladets uppgiftslämnare är Robin Bengtsson, 29, klar som artist i Melodifestivalen 2020.

– Ja, Robin Bengtsson har så vitt jag vet varit klar ett tag, säger en vanligen välunderrättad källa.

Robin Bengtsson kom trea i ”Idol” 2008 och kämpade länge med artistkarriären tills han fick en hit med ”Constellation prize” i Melodifestivalen 2016 och året därpå vann tävlingen med ”I can’t go on”. I Eurovision song contest landade han på 5:e plats och sedan dess har han bland annat öppnat barberarsalong.

Gjorde comeback i år

Det är inte bara Robin Bengtsson som gör sin tredje tävlingsomgång i Melodifestivalen nästa år. Nöjesbladet kan avslöja att även Anna Bergendahl, 27, gör det samma. Hon tävlade mot Robin Bengtsson i ”Idol” 2008 och vann sedan Melodifestivalen 2010 med ””This is my life”. Tidigare i år gjorde hon succéartad comeback i tävlingen med ”Ashes to ashes”, som tog sig vidare till final via Andra chansen och som sedan har spelats flitigt på svenska radiokanaler.

FAKTA Klara för Melodifestivalen 2020 Enligt Nöjesbladets källor 1. Amanda Aasa (från P4 nästa) 2. Victor Crone 3. Hanna Ferm 4. Jakob Karlberg 5. The Mamas 6. Albin Johnsén 7. Suzi P 8. Linda Bengtzing 9. Frida Öhrn 10. Paul Rey 11. Drängarna 12. Robin Bengtsson 13. Anna bergendahl 14. Anis Don Demina Jagas av SVT: Eric Saade I reglerna för Melodifestivalen ingår en munkavle på låtskrivare och artister som gör att de inte öppet får kommentera sin medverkan i tävlingen förrän SVT gett sitt tillstånd. Nöjesbladet förlitar sig därför på väl insatta källor för att i förhand kunna rapportera vilka artister som SVT väljer ut till tävlingen. Inför 2019 års Melodifestival avslöjade vi 24 av 28 artister på förhand. LÄS MER

– Anna Bergendahl har fått med en låt igen, säger en av Nöjesbladets uppgiftslämnare.

Nöjesbladet kan också avslöja att dj:n, musikern och Youtube-profilen Anis Don Demina, 26, också ska tävla nästa år. I årets festival medverkade han tillsammans med Zeana i låten ”Mina bränder”. Trots att han själv ihärdigt har förnekat det, bekräftar flera av varandra oberoende källor att SVT har vikt en plats åt honom i Melodifestivalen 2020.

– Men jag vet inte om han ska göra det själv eller om det är tillsammans med någon, som förra året, säger en källa.

