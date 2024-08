Eurovision song contest får en permanent slogan

2002: A Modern Fairytale

2003: Magical Rendez-vous

2004: Under The Same Sky

2005: Awakening

2006: Feel The Rhythm!

2007: True Fantasy

2008: Confluence of Sound

2009: Ingen slogan

2010: Share The Moment!

2011: Feel Your Heart Beat!

2012: Light Your Fire!

2013: We Are One

2014: #JoinUs

2015: Building Bridges

2016: Come Together

2017: Celebrate Diversity

2018: All Aboard!

2019: Dare to Dream

2021: Open Up

2022: The Sound of Beauty

2023: United By Music