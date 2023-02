Theoz känslokollaps: ”Kommer inte riktigt ihåg”

Förklarar scenerna efter Mello-uppträdandet

Publicerad: I går 22.53 Uppdaterad: I går 23.13

LINKÖPING. I publiken satt hela tjocka släkten.

När Linköpingbon Theoz gick av scenen svämmade känslorna över.

– Det var många som man kände här i dag, så det blev väldigt känslosamt. Att få köra på hemmaplan betyder väldigt mycket för mig, säger artisten till Aftonbladet.

När Theodor ”Theoz” Haraldsson, 17, gick av scenen i kvällens Melodifestivalen blev det känslosamt, något som syntes i tv-rutan. Nu berättar artisten vad som egentligen hände efter uppträdandet.

– Jag tror bara att det blev en urladdning. Man har varit nervös hela dagen och jag tyckte ändå att det gick väldigt bra, så då blev det som.. Jag vet inte vad som hände.

I publiken syntes många bekanta ansikten, vilket han berättar blev mycket att ta in.

– Jag kommer inte riktigt ihåg. Det är lite suddigt där.

Många känslor rörde sig i artistens kropp.

– Det var väldigt mycket olika känslor som man kände där i slutet. Jag var tvungen att hitta mig själv igen.

helskärm Theoz känslokollaps efter uppträdandet.

Går vidare till semifinal

Nu är artisten redo att återigen kliva upp på scen med ”Mer av dig” i semifinalen.

– Jag är jättenöjd och tacksam till alla som har röstat där hemma.

I kväll firar Theoz med familj och vänner, och skålar gör han i alkoholfritt.

– Jag kommer säkert få något sånt där band av någon vakt igen, säger artisten.

helskärm Theoz.

Resultatet i delfinal 2

Till final:

Maria Sur – ”Never give up”

Panetoz – ”On my way”

Till semifinal:

Theoz – ”Mer av dig”

Tennessee Tears – ”Now I know”

Utslagna:

5. Wiktoria – ”All my life (Where have you been)”

6. Uje Brandelius – ”Grytan”

7. Eden – ”Comfortable”