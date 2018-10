Oscar Enestad, 21, klar för Melodifestivalen

Nöjesbladet avslöjar: Förra FO&O-sångaren gör låt om kärleken till Cecilia, 50

Nöjesbladet avslöjar: Oscar Enestad, 21, är klar för Melodifestivalen.

Låten handlar om hans kärlek Cecilia Dahlbom, 50 – och kampen för att få föräldrarna att acceptera relationen.

– Det är en väldigt stark låt, säger en källa med god insyn.

Efter Felix Sandmans succé i Melodifestivalen 2018, blir det nästa år dags för en av hans kollegor från pojkbandet FO&O.

Nöjesbladet kan nu avslöja att Oscar Enestad har fått en plats i nästa års tävling.

Enligt flera uppgiftslämnare handlar låten om hans kärlek till flickvännen Cecilia Dahlbom, och kampen för att få föräldrarna att acceptera henne.









”Mina föräldrar gillar det inte”

Låten skrevs redan före sommaren och har sedan dess finslipats inför Melodifestivalen. Att texten handlar om Oscars kärlek till Cecilia kommer inte gå att miste om och enligt Nöjesbladets uppgiftslämnare lyder en av textraderna: ”I love it, my parents don’t like it”, eller på svenska: ”jag älskar det, mina föräldrar gillar det inte”.

– Det är en väldigt stark låt. Oscar kommer absolut att få sin första solohit med den, säger en person med god insyn.

Flera källor som Nöjesbladet har varit i kontakt med beskriver också Oscar Enestads kärlekssång till Cecilia Dahlbom som en vinnarkandidat.

Nöjesbladet var först med att publicera bilder på kärleksparet, när Cecilia Dahlbom festade tillsammans med Oscar Enestad under Melodifestivalen 2017, när han då tagit sig vidare till Andra chansen tillsammans med FO&O.

SVT lägger munkavle på alla artister

Cecilia hade också suttit i publiken och hejat på kärleken. De hade då varit ett par i nästan två års tid, men väntade ändå i ytterligare några månader innan de öppet på Instagram bekräftade att de var ett par.

När Oscar Enestad nu ställer upp i Melodifestivalen följer han sin forna bandkollega Felix Sandmans exempel i att tävla med en självbiografisk låt. I Sandmans ”Every single day” som slutade tvåa i tävlingen, sjöng han om uppbrottet från sin flickvän.

I SVT:s regler för Melodifestivalen ingår en munkavle på låtskrivare och artister som gör att de inte öppet får kommentera en medverkan i tävlingen förrän SVT gett sitt tillstånd. Nöjesbladet förlitar sig därför på väl insatta källor för att i förhand kunna rapportera vilka artister som SVT väljer ut till tävlingen. Förra året avslöjade vi 24 av 28 artister på förhand.

