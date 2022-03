TV4 stoppar inte Anders Bagge från Eurovision

”Idol”-schemat klart: auditionturné och slutaudition anpassade för en eventuell seger i Melodifestivalen

Anders Bagge behöver inte välja mellan ”Idol” och Eurovision om han skulle vinna Mello.

TV4 har anpassat inspelningen av talangprogrammets auditionturné så att han hinner båda.

– Schemat är redan satt, så man går runt det. Det har lagt det runt omkring, säger han.

”Idols” auditionturné och slutaudition brukar spelas in just i maj. Men efter den populära jurymedlemmens succé i Melodifestivalen med ”Bigger than the universe” har TV4 och produktionsbolaget Fremantle anpassat inspelningsdagarna.

– Jag fick veta det i fredags, det är ju svårt att undvika den grejen och jag är ju med i juryn och högst viktig som vi alla fyra. I år känns det viktigare än nånsin också, så jag bad dem att försöka, säger Anders Bagge, 54.

helskärm ”Idol” har lagt inspelningsschemat för att inte stoppa Anders Bagge från Eurovision om han skulle vinna Melodifestivalen.

Sveriges tävlar i Eurovision song contests andra semifinal, torsdag 12 maj, med final lördag 14 maj. Men för repetitioner krävs också att den svenska artisten är på plats drygt en vecka tidigare.

– Schemat är redan satt, så man går runt det. Det har lagt det runt omkring, under förutsättning att flygen inte blir försenade eller nåt sånt, säger Anders Bagge.

Vill sjunga för alla djur

För han vill gärna åka till Eurovision i Turin.

– Jag skulle tycka det var jättekul, jag kommer inte tacka nej om jag vinner. Vinner jag så är det nästa pilsner, som min mormor sa.

Samtidigt vill Bagge betona att själva tävlingen egentligen kommer ”lägre än i sista hand”.

– Jag kommer gå upp och sjunga för mig själv, för alla djur, människor, barn, natur som har blivit förstört. Och säga att vi är faktiskt mycket större än så. det är det jag sjunger för. Inte för att jag ska vinna. Det är inte ens sekundärt, det är ännu längre ner, säger han.

helskärm ”Fånigt om jag gjorde en piruett på scenen”. Anders Bagge vill bara sjunga så bra som möjligt.

Vill representera ”av bara helskotta”

Men om han vinner:

– Då ska jag representera oss utav bara helskotta, kan jag säga. Då kommer folk tänka: ”who’s that dude?!” Jag kommer att höras och synas.

I Sverige är du en välkänd person, om du vinner, hur skulle du göra för att ta även Europa med storm?

– Ja du, det finns bara ett knep. Det är att jag sjunger, för nåt annat är bara påklistrat. Det skulle bara vara fånigt om jag gjorde en piruett på scenen, kroppen kommer ju stanna där jag började.

