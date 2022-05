Cornelias talförbud inför semifinalen

Ställt in intervjuer: ”Kände jag att jag skulle behöva en dag av röstvila”

Publicerad: Mindre än 50 min sedan

TURIN. Cornelia Jakobs har belagts med talförbud inför sin semifinal.

Under tisdagen ställde den svenska artisten in alla sina intervjuer – i stället har hon svarat på frågor via sms:

”Man blir trött av att prata, det är det värsta för rösten”, skriver hon.

Sent på måndagskvällen spelade Cornelia Jakobs, 30, för fansen i Turin .

Efteråt flockades publiken runt den svenska artisten. Alla ville ta bilder och prata med henne.

Dagen dessförinnan gav hon över 100 intervjuer under Eurovision song contests invigning.

helskärm Cornelia Jakbos spelade för fansen i Turin på måndagskvällen.

helskärm Populär. Alla fans vill prata, krama och ta bilder med Cornelia Jakobs.

Talförbud

Men nu har rösten tagit stryk av allt prat. Under tisdagen belades Cornelia Jakobs med talförbud och den svenska delegationen bestämde sig för att ställa in alla intervjuer, med både svensk och internationell press.

På tisdagskvällen väljer hon att ändå svara på frågor, men via sms för att fortsätta spara rösten till onsdagens två genrep.

Hur mår rösten egentligen?

”Bra med tanke på hur intensivt det är. Men man bli trött av att prata, det är det värsta för rösten, så i går kväll kände jag att jag skulle behöva en dag av röstvila så att jag är fit for fight för i morgon. Känns redan bättre”, skriver hon.

helskärm Tyst hela dagen. ”Kände jag att jag skulle behöva en dag av röstvila.”

Den svenska artisten tillhör favoriterna i årets Eurovision song contest. Fanklubbar från ett 40-tal länder har röstat fram ”Hold me closer” som årets favoritlåt och sedan Cornelia Jakobs kom till Turin för en dryg vecka sedan har hennes schema gått i ett.

Ställde in stadsvandring

Hon har genomfört mängder med intervjuer, både över telefon, videosamtal och öga mot öga med journalister från hela Europa.

Men redan under måndagen ställdes en stadsvandring tillsammans med svensk press in och nu har hon sett till att vara tyst under hela tisdagen. En kamp för någon som är så pratglad som Cornelia.

”Det är utmanande för en person som mig, hahaha”, skriver hon.

Under onsdagen väntar två genrep inför Cornelia Jakobs semifinal, inklusive det viktiga juryrepet, som bedöms av Europas jurygrupper.

Därefter väntar sändningen av semifinalen, torsdag 12 maj 21.00 i SVT1.