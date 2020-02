Filmjättens skarpa tillsägelse efter Felix Sandmans avslöjande

Netflix sa ifrån: ”Jag har sagt för mycket, de har koll överallt”

avTorbjörn Ek

Publicerad: 27 februari 2020 kl. 10.41

Uppdaterad: 27 februari 2020 kl. 11.46

ESKILSTUNA. Efter Melodifestivalen väntar fler Netflix-projekt för Felix Sandman.

Men han vågar inte avslöja några detaljer efter att redan ha fått en skarp tillsägelse från streamingjätten.

– Jag har sagt för mycket förut när det gäller Netflix och då får man ett mejl.

På lördag tävlar han om en andra chans att gå till finalen i Melodifestivalen. Och Felix Sandman, 21, har ännu inte gett upp hoppat om att vinna och få representera Sverige i Eurovision song contest.

– Jag hoppas på att låten ska få gå så långt som möjligt, ”hope for the best, expect the worst” som man säger.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD ”En snäll smäll på fingrarna”. Felix Sandman om mejlet från Netflix.

”Viktigast i världen”

Hur viktigt är det här för din karriär?

– Just nu är det här det viktigaste i världen. Allt mitt fokus är här. Men det gäller att ha perspektiv på saken också. Jag har varit i studion och skrivit massa för ett nytt album som jag hoppas kommer innan sommaren. Sen har jag Lollapalooza och ska gigga i Norge, lite mer Netflix-grejer, jag vill bara fortsätta. Jag har stora mål och ambitioner, säger han.

Vad för Netflix-projekt han har på gång vågar Felix dock inte avslöja. För han vet vad som händer om man råkar prata bredvid mun om saker som har med streamingjätten att göra.

– Det ska jag inte säga, men det kommer lite. Jag har sagt för mycket förut när det gäller Netflix och då får man ett mejl, de har koll överallt, säger han och skrattar.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD Felix Sandman inför Andra chansen i Melodifestivalen 2020

”Smäll på fingrarna”

Vad var det du hade råkat avslöja?

– Jag hade råkat säga något om ungefär när ”Home for Christmas” skulle ha premiär.

Och då hörde de av sig och gav en smäll på fingrarna?

– Nej, de var snälla. Det var en snäll smäll på fingrarna. Men det kom ett mejl där de hade listat alla artiklar där den här infon hade publicerats efter att jag råkat nämna det. De samlar all den informationen.

Felix Sandman har tidigare haft roller i uppmärksammade Netflix-serierna ”Störst av allt” och ”Home for christmas”.

På lördag tävlar han i duell mot Frida Öhrn, 41, i Melodifestivalens Andra chansen i SVT1.

