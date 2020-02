Fransk ilska mot svenska Mello-trion

John Lundvik: ”Alla har full rätt att tycka vad de vill”

Natalie Demirian , Johan Tollgerdt

Publicerad: 19 februari 2020 kl. 23.01

Uppdaterad: 19 februari 2020 kl. 23.55

Foto: VILHELM STOKSTAD John Lundvik har skrivit Frankrikes Eurovision-bidrag tillsammans med Thomas G:son och Peter Boström.

G:son, Boström och Lundvik orsakar ilska i Frankrike.

– Fransmännen rasar mot att svenskarnas Eurovisionssång inte framförs på franska, säger journalisten Sébastien Barké.

I år slopades den nationella franska Eurovisionsuttagningen i tv och en hemlig jury valde ”The best in me”. Den ska framföras av hittills okände 30-årige fransmannen Tom Leeb i Rotterdam i maj.

Bidraget har skrivits av svensktrion Thomas G:son, Peter Boström och John Lundvik.

Public-service kanalen France 2 hoppades på stor succé i och med valet av den svenska låten.

– Förväntan var enorm bland publiken. Men den byttes snabbt ut av besvikelse och polemik, förklarar Sébastien Barké, journalist på tv-tidningen Télé-Loisirs och Eurovisionsspecialist.

Personligen älskar han dock den svenska sången.

– Men både politiker och allmänheten anklagar fransk TV och de svenska upphovsmännen för att inte respektera det franska språket. Dessutom ogillas att franska musiker inte gavs chansen i Eurovision, säger han.

Foto: PETER WIXTRÖM Peter Boström och Thomas G:son.

”Är beklämmande”

Flera miljoner fransmän bänkade sig framför tv:n när Tom Leeb sjöng ”The best in me” från Eiffeltornet i söndags kväll.

– Det är beklämmande att man sänker det franska språket genom att sjunga till 80 procent på engelska, ryter toppolitikern André Vallini, chef för La francophonie, en organisation som värnar för det franska språket i världen.

Vallini menar att ”The best in me” hotar fransk kultur och han tycker att den svenska låten är en ”eurovisionssoppa” med ”simpla rader” bara för att få texten att rimma.

– Bidraget kommer att sabotera Frankrikes chanser att vinna. Vi hade haft större chanser med sång på franska, säger han till världsberömda Le Figaro, som gjort flera kritiska artiklar sedan i måndags.

”Varför stödjer Frankrike ett språk som gjort Brexit?”, undrar man på sociala medier.

”Fin musik fast på engelska. Så NEJ. Det är Frankrike den ska representera. Vi blir sist i tävlingen”, skriver RAB-32 i tidningen La Depeche.

”Som ett gammaldags pojkband från 1990-talet”, ryter några kändisar på Radio Monte Carlo.

Stora dagstidningen Le Parisien undrar varför Frankrike envisas med att sjunga på frenglish (franska och engelska) sedan 2015, när man bara kommit som bäst 6:a.

Foto: Francois Durand Tom Leeb tävlar för Frankrike i Eurovision song contest.

Har dåliga odds

På fransk tv har man hittills valt att inte besvara kritiken, trots den stora ilskan.

– Uppståndelsen beror på att man älskar Eurovision i Frankrike. Så samtidigt ger polemiken enorm publicitet för evenemanget, säger Sebastien Barké.

Sebastien Barké berättar att flera franska Eurovisionfans samtidigt varnar för att Eurovision nu utvecklas till en ”Sverigevisionstävling”.

– Det är sant att många svenska låtar brukar tävla för flera länder. Jag tror det svenska soundet snart tröttar tittarna. Europa vill ha nya tongångar som vinnare i framtiden, säger han.

Frankrike vill till varje pris vinna. Sista segern kom 1977 med Marie Myriams ”L’oiseau et l’enfant” och som sålde i flera miljoner exemplar.

Enligt spelbolagen har ”The best in me” inga höga odds i dagsläget. Men den tog sig dock in på franska itunes-listans femte plats samma dag den släpptes.

– Låten blir en stor hit, oavsett om den vinner eller ej, spår Sebastien Barké.

Låtskrivarnas svar på kritiken

Thomas G:son säger till Aftonbladet att verserna och sticket är på franska, medan refrängen är på engelska.

– Det är ju första gången som det inte är enbart franska låtskrivare. Och det här med språket är fransk tv:s beslut helt och hållet. För min del hade det gärna kunnat vara på franska, och det finns versioner med mer franska. Jag älskar det franska språket, säger låtskrivaren.

John Lundvik säger att han är stolt och lycklig över att på två år ha varit med och skrivit tre låtar som tävlat eller kommer att tävla i Eurovision Song Contest.

”Alla har full rätt att tycka vad de vill! Men att blanda ihop fakta med personliga preferenser gör inte mycket nytta för någon. Fakta är att det inte är något nytt att blanda språk. Senaste förra året tävlade min vän Billal Hassani för Frankrike med låten ”Rio”. Även denna var tvåspråkig, engelska och franska”, skriver han i en kommentar.

Kulturministern: Öronen blödde

Frankrikes kulturminister Franck Riester är också kritisk till att Frankrikes bidrag har en engelsk refräng, men förstår samtidigt att det är en strategi för att försöka vinna musiktävlingen, skriver Le Parisien, enligt Eurovisionbloggen Wiwiblogs.

– Det är sant att den engelska refrängen på radion i morse gjorde att mina öron blödde lite, sa ministern.

John Lundviks kritik mot Sverige: "Jantelag"

