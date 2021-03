Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Eric Saades bolag gick 17 miljoner i vinst: ”Tabubelagt”

Artisten i ”Hitfabriken” om framgångarna

Av: Rosanna Berg

Publicerad: 13 mars 2021 kl. 11.54

Eric Saade är artist och affärsman.

I Fredrik Ralstrands podcast ”Hitfabriken” berättar han om sina olika bolag – ett av dem drog in 17 miljoner i vinst 2019.

– Jag brukar verkligen aldrig prata om det här, men jag tror att det finns någon slags tabubelagd grej över det, säger han.

Artisten Eric Saade, 30, är aktuell som finalist i Melodifestivalen med låten ”Every minute” på lördag. Vid sidan av sitt artisteri driver han flera bolag, och i podcasten ”Hitfabriken” gör han ett sällsynt uttalande om sina framgångsrika affärer.

– Skulle jag jobba med musik året runt och sitta i studion varje dag som vissa människor gör då skulle jag gå på tomgång till slut, säger han i podcasten.

För att inte bli helt tömd på inspiration kom han därför på 2015 att han ville starta företag för att kombinera det med musiken.

Foto: Björn Lindahl Eric Saade.

”Vill kunna ge mina barn allt”

I dag driver han flera olika bolag. Men Saade tunes AB är det bolag han investerar mest i. Sedan 2015 har bolaget gått från två miljoner i vinst till 17 miljoner 2019. En storvinst han är en aning obekväm att prata om.

– Jag brukar verkligen aldrig prata om det här, men jag tror att det finns någon slags tabubelagd grej över det här i Sverige överhuvudtaget.

– Jag vet inte varför det är så... att få lov att tjäna pengar. Det har gått jättebra och jag har gjort en del investeringar och äger alla mina bolag via mitt moderbolag, säger han.

Foto: Jimmy Wixtröm Eric Saade firar efter deltävling fyra i Melodifestivalen.

Om sin framtidsstrategi

För artisten är kombinationen musik och olika affärsverksamheter en långsiktig lösning.

– Jag tror så här, man tjänar pengar på musik och det är väl jättekul, även om musik förblir en passion, och jag försöker få musik att vara min hobby. Men de pengarna som kommer från den hobbyn måste ju investeras i något enligt mig, för att just bygga sin framtid för den dagen man skaffar familj och kanske inte kommer stå på scen i Sverige på det sättet.

