Låtarna i Melodifestivalen har läckt ut – på ryska Facebook

SVT: ”Gör allt vi kan för att få ner bidragen”

Av: Natalie Demirian , Torbjörn Ek

Publicerad: 06 februari 2021 kl. 15.28

Veckans låtar i Melodifestivalen har läckt ut.

Samtliga live-versioner ligger ute redan nu på VK, den ryska motsvarigheten till Facebook.

”Det är en tredje part som har missbrukat det förtroendet vi givit dem”, säger tävlingsproducenten Karin Gunnarsson.

Från Danny Saucedos ”Dandi dansa” till Lillasysters ”Pretender” och Arvingars ”Tänker inte alls gå hem”. Alla veckans tävlande låtar i Melodifestivalen har läckt och finns nu tillgängliga för streaming på den ryska motsvarigheten till Facebook, VK, som är Rysslands största sociala medier-nätverk.

Alla Mello-låtarna går att höra på sajten VK, Rysslands största sociala medier-nätverk

Karin Gunnarsson, tävlingsproducent för Melodifestivalen, säger till Aftonbladet att de nu jobbar hårt för att få bort låtarna från sajten.

”Vi gör allt vi kan för att få ner bidragen som har publicerats på sajten. Det är en tredje part som har missbrukat det förtroendet vi givit dem genom att göra material tillgängligt för media som inte kan vara på plats detta speciella år”, skriver hon i ett sms.

Ingen diskas

Läckan kommer inte att påverka tävlingen och inga bidrag kommer att diskas.

”Då det ej är upphovsmän eller ett skivbolag som ligger bakom publiceringen kommer det ej att påverka kvällens tävling”, skriver Karin Gunnarsson.

Enligt SVT:s regler för Melodifestivalen får inga av de tävlande låtarna offentliggöras i sin helhet före respektive deltävling. De låtar som går direkt till final får inte släppas förrän efter den fjärde deltävlingen har sänts.

”Inte alls förvånad”

För att inte öka spridningen av Melodifestivalens låtar väljer Aftonbladet att inte länka till den ryska sajten VK, men efter kontroll-lyssning är slutsatsen att det rör sig om inspelade liveframträdanden. Med största sannolikhet från fredagens genrep.

– Vi kan räkna med att det här kommer att hända varje vecka i år eftersom SVT har valt att streama repetitioner och genrep till ackrediterad press. Säkerheten är hård när det är uppspelning av låtarna på onsdagen, men inte alls på samma sätt när det gäller tillgång till klipp och streamade repetitioner under torsdagar och fredagar, så jag är inte alls förvånad, säger Aftonbladets Melodifestival-expert Tobbe Ek.

