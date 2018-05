Eurovision Song Contest + FÖLJ

Kräk-Eva stöttar storfavoriten i Eurovision

MELODIFESTIVALEN 8 maj 2018 14:45

Svenske låtskrivaren Alex P har varit med och skrivit Cyperns

favorittippade bidrag i Eurovision Song Contest.

Hustrun Eva ”Kräk-Eva” Nazemson är på plats i Lissabon för stötta

honom.

– Det ska bli skitroligt och spännande, säger Eva till Nöjesbladet.

I dag tisdag är det semifinal 1 i Eurovision Song Contest i Lissabon och sist ut är Cyperns bidrag ”Fuego” som framförs av Eleni Foureira. En låt som seglat upp på bettinglistorna och hamnat på allt ifrån fjärde till andra plats.

Bakom låten står flera svenskar, däribland erfarne låtskrivaren Alexander Papaconstantinou, Alex P, som skrivit låtar till artister som Marc Anthony, Enrique Iglesias och Jennifer Lopez. Och så är han till vardags gift med Eva Nazemson, 38, som är mer känd under epitetet Kräk-Eva efter att hon spydde i direktsänd tv 2007.















Alexander och Eva har varit tillsammans i sju år och de träffades på ett udda sätt.

– Jag har alltid älskat musik och 2011 fick jag för mig att jag skulle skicka in en låt till ”Melodifestivalen”. Jag hittade Alexander och några andra och de skrev låten ”Get it up”. Den blev hur bra som helst, men på den tiden jobbade Alexander med stjärnproducenten RedOne och på det sättet fick Jennifer Lopez höra låten. ”Den ska jag ha”, sa hon och så blev det. Den blev hennes hit ”Live it up”, hon tyckte väl att originaltiteln var lite väl grov, förklarar Eva för Nöjesbladet.

Hon är på plats i Lissabon för att stötta sin make och Nöjesbladet får en pratstund under frukosten. Parets ettåriga dotter Niki ger ifrån sig små läten i bakgrunden och pockar på uppmärksamhet.

– Vad skulle jag säga? Ska du ge den till Jennifer Lopez? Jag är ju bara Kräk-Eva, säger hon med ett skratt.

Gifte sig 2015

Det blev ingen Mello-låt för Eva det året, men hon fick något mycket bättre. Hon och Alex började dejta och blev tillsammans. De gifte sig 2015 och har i år varit tillsammans i sju år.

– Vi blev tillsammans i den vevan och jag kände direkt att han är min. Det får bära eller brista.

Förra året var det tio år sedan som Eva lade sin episka spya i programmet ”Nattliv” i TV4 Plus på grund av mensvärk. Några sekunder som skulle förändra hennes liv. Hon bjöds in till Tyra Banks tv-show i USA och hon blev Kräk-Eva med hela svenska folket. Ett namn hon accepterat och till och med kallar sig själv under intervjun.

– Jag gör fortfarande två-tre intervjuer om året om den händelsen, senast för bara någon månad sedan. Jag har haft så roligt tack vare min spya och folk blir glada och skrattar åt det. Det har jag inga problem med.

I kväll tävlar Cypern i semifinalen och Eva är spänd.

– Det ska bli skitroligt och spännande. De har ju klättrat högre och högre i förhandstipsen och Eleni gör ett grymt jobb.

Är Alex nervös inför ikväll?

– Han är nog lite pirrig. Han har ju jobbat så många månader med det här och det är klart att det ligger en spänning i luften. Idag gäller det liksom.

