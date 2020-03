Inbrott hos Anis Don Demina i natt

”Det finns uppgifter från ett vittne om att en stege använts”

avJoakim Magnå , Torbjörn Ek

Publicerad: 06 mars 2020 kl. 10.29

Uppdaterad: 06 mars 2020 kl. 11.23

Sent i natt tog sig personer in i Anis Don Deminas lägenhet.

Enligt ett ögonvittne användes en stege för att genomföra inbrottet – bara timmar före fredagens viktiga jurygenrep.

– Folk vet att jag gillar dyra grejer, säger en skakad Anis Don Demina.

Larmet gick strax före 03 natten till fredag. En eller flera inbrottstjuvar tog sig in i Anis Don Deminas, 26, lägenhet med hjälp av en stege.

– Man har skrivit en anmälan om stöld genom inbrott i en lägenhet. Det finns uppgifter från ett vittne om att en stege använts, säger Marie-Louise Mattsson, vakthavande befäl vid polisen.

Foto: Robin Lorentz-Allard Anis Don Demina efter inbrottet: ”Skönt att jag inte var hemma”

”Vet inte vad de har tagit”

Anis Don Demina, som bor på hotell inför Melodifestivalens final, fick reda på inbrottet när han vaknade på fredagsmorgonen.

– Jag hade missade samtal från larmcentralen. Jag hade inte svarat för att jag låg och sov. De hade ringt en polare till mig också och han hade ringt mig en massa, säger Anis Don Demina.

Vad sa de?

– Att det har varit folk hemma hos mig. De har tagit sig in. Jag vet inte vad de har gjort eller vad de har tagit för jag har inte kommit in hemma. Det enda jag vet är att det har hänt och det är jävligt tråkigt.

Foto: Robin Lorentz-Allard Anis Don Demina under Melodifestivalens repetitioner, bara timmar före inbrottet.

Bär dyrbara kläder och saker

Han är skärrad när Aftonbladet når honom över telefon. Ikväll ska han ställa sig på Melodifestivalens scen för det viktiga genrepet som bedöms av årets internationella jurygrupper.

– Jag har viktigare saker att fokusera på, så det gäller bara att handskas med det och lösa det.

Hur känner du inför att bo kvar efter inbrottet?

– Jag vet inte, jag har inte hunnit reflektera över det, jag har full fokus på Mello nu så får jag ta det sen.

På sin Youtube-kanal har Anis Don Demina flera gånger publicerat videoklipp där han går och köper mycket dyra kläder. På Melodifestivalens scen har han också burit en guldkedja och en klocka som var och en värderas till över hundra tusen kronor.

Glad att han inte sov hemma

När Aftonbladet frågar säger han att det kan ha spelat in att någon valt att ta sig in i just hans hem.

– Det är nog inte omöjligt. Jag är ju offentlig, då löper man alltid den risken. Och folk vet att jag gillar dyra grejer, så jag är inte megachockad heller.

Finns det saker som du har hemma som du är orolig över att ha blivit av med?

– Nej, det är personliga grejer, kläder och sånt, men vi har inte kommit in än så vi vet inte så mycket, säger han.

Samtidigt är han glad över att han inte var hemma vid inbrottet.

– Det är skönt bara att jag inte var där, materiella saker kan man alltid ersätta, säger han.

