Danny Saucedo tillbaka i Melodifestivalen

Aftonbladet avslöjar tre nya akter till Mello 2024

Uppdaterad 2023-11-22 | Publicerad 2023-11-21

Danny Saucedo återvänder till Melodifestivalen.

Aftonbladet kan avslöja att den folkkära artisten har tackat ja till att tävla en femte gång.

– Han verkar ha velat lite fram och tillbaka, men nu är det helt klart att han ställer upp, säger en källa.

Han har hyllats och gjort succé med flera stora shower de senaste åren, men de riktigt stora topplisteframgångarna har uteblivit.

Det hoppas Danny Saucedo, 37, ändra på genom att ställa upp i Melodifestivalen 2024, enligt flera källor som Aftonbladet varit i kontakt med.

– Showerna har gått jättebra, men de senaste låtarna har inte blivit hits på samma sätt som för några år sen, säger en uppgiftslämnare.

Danny Saucedo tävlar i Mello 2024

– Han vet att han gamblar genom att ställa upp i Mello, han måste ha en riktigt stark låt och se till att få en hit, säger en annan källa.

Därför har uppgifterna som nått Aftonbladet under senhösten svajat fram och tillbaka. Flera personer som jobbar nära Melodifestivalens redaktion har spekulerat i Dannys deltagande, men nu uppges han slutligen ha tackat ja.

– Nu är det helt klart att han ställer upp, säger en källa.

Världshitsmakaren bakom Dannys låt

Enligt vad Aftonbladet erfar har Saucedo skrivit låten tillsammans med Michel Zitron, 42, som tidigare bland annat varit inblandad i Swedish House Mafias ”Don’t you worry child” och ”Save the world” och arbetat med både Avicii och Alesso. Samarbetet blir också lite av en återförening eftersom Zitron också låg bakom en av Saucedos allra första hits, ”If only you” som var den mest spelade låten i svensk radio 2008.

FAKTA Så blir nya Melodifestivalen 2024 Fem deltävlingar.

Sex låtar i varje.

Totalt 30 tävlande låtar.

Från varje deltävling går två låtar direkt till final. Två går vidare till ett uppsamlingsheat. Två låtar utslagna.

Uppsamlingsheatet, tidigare Andra chansen, kommer att sändas som en förlängning av den femte deltävlingen. Där visas snabbrepriser av de 10 låtarna som hamnat trea och fyra i respektive deltävling. Tittarna får återigen rösta och två kommer att gå vidare till finalen. Resultatet i uppsamlingsheatet baseras på en sammanräkning av rösterna både i deltävlingen och i förlängningen.

– Hälften kommer från deltävlingen och hälften från förlängningen. Rösterna kommer att göras om till poäng med en algoritm som är rättvis. Då får vi en tabell där någon får mest och någon minst, säger Melodifestivalens projektledare Anders Wistbacka till TT.

I finalen tävlar 12 låtar, två från respektive deltävling och ytterligare två från uppsamlingsheatet. Läs mer

Det blir Danny Saucedos femte gång i Melodifestivalen. Bästa resultat är två andraplatser 2011 och 2012. Senast han ställde upp var 2021 med ”Dandi dansa” som slutade sjua i finalen.

Elisa Lindström tävlar för tredje gången

Aftonbladet kan också avslöja att Elisa Lindström, 32, är klar för Mello 2024. Lindström, som just nu gör en av huvudrollerna i schlagermusikalen ”De' e' det här vi kallar kärlek” baserad på Lasse Holms musik, har tävlat två gånger tidigare, men utan att lyckas avancera från deltävlingarna. Nu kan det bli tredje gången gillt.

– Ja, hon är klar, men jag vet inte något om låten, säger en källa.

Gävleartisten C-Joe också klar för Mello

Enligt flera källor med insyn kommer även artisten C-Joe, eller Charles Koroma, 31, som han egentligen heter, också att tävla i Melodifestivalen. C-Joe, som är från Gävle med rötter i Sierra Leone, har uppmärksammats lokalt flera gånger genom åren och släppt musik sedan 2017. Nu blir första gången han kommer ta plats på den riktigt stora arenan, inför Melodifestivalens mångmiljonpublik, enligt Aftonbladets uppgiftslämnare.

Melodifestivalens första deltävling sänds lördag 3 februari 2024 på SVT.

Samtliga artister till nästa års tävling kommer att presenteras vid en presskonferens fredagen den 1 december.