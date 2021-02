Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Dotters finallåt har läckt ut på Youtube

”Little Tot” finns ute i sin helhet

Av: Natalie Demirian , Torbjörn Ek

Publicerad: 19 februari 2021 kl. 18.30

Uppdaterad: 19 februari 2021 kl. 19.05

Foto: Peter Wixtröm Dotter.

Dotters bidrag ”Little tot” ligger ute i sin helhet på Youtube.

Något som går emot Melodifestivalens regler.

”Vi har inte haft kännedom om detta och gör det vi kan för att plocka ner det”, skriver SVT i en kommentar.

Det är ljudfilen från Johanna ”Dotter”Janssons, 33, uppträdande som ligger ute öppet i en Youtubevideo.

Klippet har fått fler än 2 500 visningar och har varit ute sedan torsdagen. Det är Youtubekanalens enda publicerade video.

Enligt reglerna får inte bidragen som tagit sig direkt till final, som Dotter gjorde under förra veckans deltävling, finnas publicerad förrän efter Andra chansen.

”Vi har inte haft kännedom om detta och gör det vi kan för att plocka ner det”, skriver Lovisa van der Schoot, pressansvarig på SVT, i ett sms till Aftonbladet.

”Vi följer karantänsreglerna för finalistlåtar till hundra procent och har ingen aning om hur detta klipp har spridits”, skriver Camilla Bjering von Zweigbergk på Dotters skivbolag Warner Music till Aftonbladet.

Foto: Claudio Bresciani / TT Dotter.

