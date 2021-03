Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Tippa resultatet i finalen med Schlager manager – vinn priser

50 extrapriser till Melodifestivalens slutomgång!

Av: Aftonbladet

Publicerad: 12 mars 2021 kl. 15.51

MELODIFESTIVALEN

Vem tror du vinner?

Vem hamnar sist? Gör lördagskvällen ännu mer spännande – häng med i Aftonbladets busenkla Schlager Manager. Utmana familj, vänner och Aftonbladets expert Tobbe Ek.

I potten finns 50 extrapriser för finalen.

12 bidrag gör upp i Mello-finalen.

I Aftonbladets Schlager Manager placerar du ut ALLA bidrag 1 till 12 och får poäng för varje rätt svar. Lika enkelt att göra det i mobilen som på datorn.

Tävlingen har pågått under hela Melodifestivalen. Till på lördag – finalen – kastar vi in 50 extrapriser.

De 50 som samlar in mest poäng under finalen får vardera ett presentkort på 300 kr – för snackspaket till Eurovision (går också att använda när som helst).

Här nedan ser du hur vår expert Tobbe Ek har tippat.

Tobbes tips.

– Det här är min tippning just nu, men precis som för alla som är med och tävlar kommer jag givetvis ta möjligheten att ändra mig ändra fram tills dess att alla har sjungit på lördag. Det är först då man verkligen borde veta.

Tävlingen stänger när omröstningen stänger i tv-sändningen efter att alla bidrag framförts.

Foto: Jimmy Wixtröm Är du bättre på att tippa resultatet i Melodifestivalen än Aftonbladets schlagerrävar Markus Larsson och Tobbe Ek?

Schlager manager – så tävlar du

✓ Gå in på manager.aftonbladet.se

✓ Alla med Plus tävlar utan extra kostnad.

✓ Har du Pluskonto kan du skapa upp till fem ”lag” och dela med barn och familj.

✓ Att skaffa Plus kostar 29 kr första månaden, därefter 99 kr - fritt att säga upp när du vill.

Regler

✓ Vid varje av de fyra deltävlingarna: Tippa vilka två bidrag som går direkt till final och vilka två som går till Andra chansen.

✓ Andra chansen: Välja vilka fyra bidrag som vinner de fyra duellerna.

✓ Finalen: Tippa rätt placering på alla 12 finalister.

✓ Utslagsfråga: Vinnarens totalpoäng i finalen.

OBS! Du kan anmäla dig redan nu på manager.aftonbladet.se men det går också att byta dina tips fram till att röstningen stänger för varje deltävling.

Priser

1-3:e pris: Apple iPhone 12 64 GB (värde 9900 kr).

Du kan också vinna bonuspriser i Aftonbladets schlagerexpert Tobbe Eks egen liga, anslut till #jagslårtobbeek inne i spelet (iPad i första pris).

Där kan du också skapa din egen "hashtag-liga" och utmana vänner.



All info hittar du på manager.aftonbladet.se

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 12 mars 2021 kl. 15.51

LÄS VIDARE