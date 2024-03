Aftonbladet avslöjar: Mello-musiken får egen festival i Stockholm

Carola, Charlotte Perrelli, Kate Ryan och Army of Lovers klara för nya musikfestivalen Drömmen på Stadion

Uppdaterad 2024-02-23 | Publicerad 2023-12-06

Nu får schlager-, Mello och Eurovision-artisterna en egen musikfestival.

Aftonbladet kan avslöja att festivalen Drömmen kommer inta Stockholms Stadion i slutet av maj – med några av Sveriges och Europas populäraste artister.

– Det har inte funnits en utomhusfestival som hyllat den här typen av artister förut, men nu blir drömmen verklighet, säger Navid Kabiri, en av arrangörerna.

Trots att Eurovision- och schlager hör till den mest populära musiken i Sverige har den typen av musik i mycket lyst med sin frånvaro i Festivalsverige.

Men Aftonbladet kan avslöja att det kommer bli ändring på det 2024.

Den nya musikfestivalen Drömmen blir en endagsfestival på Stockholms Stadion med ett 20-tal av de allra största schlager- och Eurovision-artisterna.

– Jag har haft den här idén länge, en festival där vi kan samla hela svenska folket och ha några av de största artisterna i Sverige och Europa, säger nöjes- och eventprofilen Navid Kabiri som är en av arrangörerna.

Heldagsfestival med schlager och Eurovision

Han har gått ihop med Anders Boström som var med och grundade Summerburst, och nattklubbsprofilen Samin Adjoudani och tillsammans står de bakom Drömmen, som kommer äga rum lördag 25 maj Stockholm.

På scenen står bland andra Carola, Charlotte Perrelli, Linda Bengtzing, Méndez och Jessica Andersson.

− Att det redan har gått 25 år sedan jag vann Eurovision Song Contest med ”Take me to your heaven” känns nästan svårt att ta in. Men jag är otroligt glad att få fira 25-årsjubileum nästa år och få vara med på den stora Dröm-festivalen med en massa kollegor, säger Charlotte Perrelli i en kommentar.

– Det ska bli underbart att få vara en del av en sådan här stor musikfest och att få möjlighet att samla musikälskare från Sverige och hela världen på anrika Stockholm Stadion en sommarkväll i maj nästa år, säger Carola i en kommentar.

Arrangören lyfter fram att festivalen fokuserar på glädje.

– Fokus är att skapa en drömfestival med stora artister. I första släppet är det några av våra schlagerfavoriter, men vi kommer att boka in andra artister som också signalerar eufori och glädje, säger Navid Kabiri.

Han kan inte riktigt svara på varför en liknande festival inte arrangerats tidigare.

– Jag vet inte riktigt, men det är klart att det är ett stort jobb att försöka få ihop så många av de största artisterna på en och samma plats.

De musikfestivaler som finns har ju haft fokus på andra genres som rock, pop och EDM, medan Mello och schlager ibland har klassats som lite töntigt, kan det spela in?

– Ja, men då är vi väl lite töntiga då. Men vad händer på Sveriges gator när Melodifestivalen sänds? Jo, det är helt tomt för att alla tittar. Jag vaknar till Charlotte Perrelli och somnar till Carola, det kanske är töntigt, men det är inget fel att vara töntig. Det handlar om musik och stora artister och musik av hög kvalitet.

Fokuserar på hitsen

Vissa av Mello- och Eurovision-artisterna är kända för en handfull låtar, kommer alla att göra hela konserter, eller hur blir upplägget?

– Vi är fokuserade på hitsen, de här artisterna vet att publiken vill höra dem. Det här är Drömmen, det ska vara drömmigt och inte sömnigt, men vi pratar också med artisterna om vad de vill göra. Det ska vara en hyllning till dem och till den här musiken. Vissa kommer vilja göra ett par låtar och andra kommer med band och gör längre spelningar.

I första läget är åtta artister helt klara för festivalen, men arrangören utlovar över 20 akter på scenen i maj nästa år.

– Vi kommer att släppa fler namn vartefter de blir klara, säger Navid Kabiri.

Festivalen Drömmen kommer äga rum på Stockholm Stadion lördag 25 maj 2024 och biljetterna släpps tisdag 12 december.

