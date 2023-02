Jojkens sista chans

Markus Larsson om låtarna i Melodifestivalens första deltävling

Publicerad: I dag 12.53 Uppdaterad: Mindre än 1 tim sedan

GÖTEBORG. Och äntligen står Jon Henrik Fjällgren på scenen igen.

Det här kan vara hans sista chans.

Jon Henrik Fjällgren har blivit ett av Melodifestivalens mest älskvärda fenomen.

Vad han än gör är han alltid några centimeter från att vinna.

Och han har gjort en del.

En gång jojkade han till exempel till en förinspelad ren. Det omständiga arbetet att tajma jojken med att renen vred sina horn mot Jon Henrik på en skärm är en av de roligaste repetitionerna jag har sett.

En dag ska det stå på min gravsten:

”Jag såg i alla fall renen.”

Vad mer kan en stackars människa begära?

Några såna sensationer syns tyvärr inte till när Fjällgren nu återvänder som en del i en trio med Arc North och Adam Woods. Innerst inne vet han att det inte går att överträffa sin mest fulländande rekvisita.

helskärm Jon Henrik Fjällström.

I bidraget ”Where you are (Sávežan)” lyckas sällskapet åter igen att uppfinna musik som bara existerar här och ingen annanstans. Det låter som att edm-festivalen Summer Burst har flyttat in i ishotellet i Jukkasjärvi. Komplett med ett tvättäkta jojkdrop mot slutet.

Scenshowen är, precis som musiken, lite modernare än förut. Kalla det gärna för filmen ”Matrix” på kalfjället. Med Jon Henrik i rollen som Neo, the chosen one.

Frågan är hur många gånger Jon Henrik Fjällgren kan ställa upp i tävlingen innan guldchanserna försvinner? Det här kan bli hans sista ritt. Sedan stängs fönstret.

I så fall måste Fjällgren framför allt besegra Loreen som väntar längre fram i tävlingen, men det första startfältet bör han kunna göra souvaskebab av.

Det finns alltid bidrag som kan sätta krokben för favoriterna. På förhand pratar många om att epadunken, form av duon Elov & Beny, gasar in i tjottaballongen. De sjunger bland annat om tjejer som snusar och kan backa med ett släp. Vissa tycker säkert att det är kul. För andra är det ännu ett bevis på att Sverige befinner sig i en mental lågkonjunktur.

Om tittarna vill skicka något annorlunda i år kan Jon Henrik Fjällgren ligga bra till.

På ett sätt vore det lite banbrytande att åka till ESC i Liverpool med honom.

Det är inte varje dag man får chansen att jojka i Beatles fotspår.