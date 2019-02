Melodifestivalen + FÖLJ

Mohombi och Wiktoria vidare till finalen i Melodifestivalen

Arja Saijonmaa åkte ur tävlingen direkt – kom sist

avBenjamin Andrée

MELODIFESTIVALEN 2 februari 2019 21:24

Wiktoria och Mohombi blev publikens favoriter och gick vidare direkt till finalen i Stockholm.

Nano och Anna Bergendahl missade finalen och tvingas tävla i andra chansen.

– Det var som att allt bara släppte, det kändes helt overkligt, säger Wiktoria.

Efter en glittrande första delfinal i Göteborg stod det klart vilka publikens favoriter var.

Favoriten Wiktoria med låten ”Not with me” är första bidraget att ta sig vidare till den stora finalen i Friends Arena den 9 mars.

Låten handlar om hennes avslutade förhållande med tidigare Mellodansaren Martin Johansson. Efter numret släppte känslorna och hon grät.

– När jag gick av, ja absolut. Den här cirkusen är jättepåfrestande. Att då göra nåt som är så skört och öppna upp mig är så läskigt. Då är det så mycket känslor som bara kommer ut. Det är sjukt känslosamt det är sjukt jobbigt att sjunga om, sa hon efter sändningen.

SVT stoppade först hennes nummer, med en avancerad regndusch.

– De sa nej först men vi fick komma på ett bra sätt att inte få vatten överallt, säger hon.

Även Mohombi, svensk världsstjärna, med låten ”Hello” gick vidare direkt till finalen.

– Det känns fantastiskt och det känns som jag nu har en chans att bli folkkär i mitt eget land. Jag behöver allt stöd jag kan få för jag ska till final nu.

Först att gå vidare till andra chansen var Nano med sitt bidrag ”Chasing Rivers”. Även Anna Bergendahl går till andra chansen den 2 mars i Nyköping.

Först att tvingas lämna tävlingen var Arja Saijonmaa som hamnade allra sist följt av High15 som inte heller överlevde den första gallringen.

Arja Saijonmaa som kom allra sist blev alltså offer för veteranförbannelsen som hon kommenterat för Nöjesbladet tidigare i veckan.

– Att vara artist är en färskvara, det är energi. Du är kreatör från att du föds till du dör och du har rätt att vara artist. Jag går på den banan och alltid framåt, sa hon då.

Även Zeana feat. Anis Don Demina tvingades lämna tävlingen.

Totalt kom 7 158 323 röster in i den första deltävlingen.

▪▪ Hela resultatet

Till final:

Wiktoria: "Not with me" och Mohombi: "Hello"

Andra chansen:

Nano: "Chasing rivers" och Anna Bergendahl: "Ashes to ashes"

Utslagna:

Arja Saijonmaa: "Mina fyra årstider", High15: "No drama", Zeana och Anis Don Demina: "Mina bränder"

Foto: Robin Lorentz-Allard Mohombi och Wiktoria till final i Melodifestivalen 2019.

Hit kommer Melodifestivalen 2019 00:44

