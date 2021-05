Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Tusse utsatt för hatattack i Eurovision – SVT rasar

Svenska delegationschefen: Jag blir så förbannad

Publicerad: 09 maj 2021 kl. 10.43

Uppdaterad: 09 maj 2021 kl. 11.10

Efter Tusses första repetitioner i Rotterdam fylldes Eurovisions Instagram med elaka kommentarer.

Nu fördömer SVT hatet och rasismen mot den svenska stjärnan.

– Jag blir så förbannad och ledsen att det här förekommer, säger svenska delegationschefen Lotta Furebäck.

Med knappa 10 dagar kvar till första semifinalen, har Tousin ”Tusse” Chiza, 19, äntligen fått ställa sig på scenen i Rotterdam för att repa på Eurovision-scenen.

På Eurovision song contests Instagram lades de första bilderna från repet upp under lördagen. Den svenska stjärnan fick visserligen en hel del kärlek, men kommentarsfältet fylldes också med hat och rasism.

Tusse har i tidigare intervjuer sagt att han läser allt som skrivs om honom. När Aftonbladet pratar med artisten har han dock skärmat av från sociala medier.

– Just nu har det varit så mycket. Jag har haft skola, press och repetitioner. Som jag sagt många gånger – jag brukar ju googla mig själv men jag har verkligen inte hunnit det nu.

Foto: EBU / ANDRES PUTTING På led-skärmarna bakom Tusse får han och dansarna sällskap av en stor kör i den nya scenshowen till Eurovision.

Foto: EBU / ANDRES PUTTING Tusse visar upp sina nya scenkläder på scenen i Rotterdam

Har inte läst kommentarerna

Eurovision-fansen har en historia av att störa sig på de svenska bidragen eftersom de ofta tar sig långt i tävlingen, något som Tusse känt av.

– Senast jag kikade såg jag att folk tyckte mitt nummer var lite ’för perfekt’ och att ’folk bara tycker om det för att det är Sverige’. Folk får tycka exakt vad de vill. Jag åker ju dit och representerar Sverige, säger han och fortsätter:

– Det är ett unikt nummer som vi tillsammans har byggt fram och vi har ett budskap med det. Men om några inte förstår det får de absolut ha sina egna uppfattningar.

Han har inte varit inne och läst kommentarerna efter repet, men säger att han ska göra det senare.

– Utan att ha sett dem så kan jag säga (sjunger) ’Can't stop us now, forget the haters’ (kan inte stoppa oss nu, glöm hatarna).

– Det har inte påverkat mig alls, jag är i ’game-mode’. Jag har verkligen tänkt igenom numret, lärt mig kamerorna och funderat på om allt ser lika snyggt ut på scenen som det gör i mitt huvud. Så jag inte går runt och tänker på något onödigt.

Foto: Björn Lindahl Tusse Chiza.

”Förkastligt”

Svenska delegationschefen Lotta Furebäck blir upprörd när Aftonbladet frågar om hatet och rasismen mot det svenska bidraget.

– Jag blir så förbannad och ledsen att det här förekommer. Rasism i alla former är helt förkastligt och det är klart att man blir upprörd.

Hon säger att det är svårt att skydda en offentlig person från åsikter och påhopp på sociala medier.

– Men vi stöttar Tusse och finns där för honom om och när det behövs. Tusses bidrag "Voices" handlar till stor del om att bli accepterad och bemöta utanförskap i alla former, vilket vi hoppas blir tydligt när han nu ska visa upp sig för en ännu större publik.

Försöker ni få honom att avstå från att läsa kommentarerna?

– Vi hindrar inte Tusse från att läsa, men jag vet att han har haft mycket den senaste tiden och förhoppningsvis inte hinner med det på samma sätt som vanligt.

