Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Jurymedlemmarna tystades under Melodifestivalen

Tekniska problem under finalen – hade trådlösa hörlurar

Av: Andreas Hansson

Publicerad: 13 mars 2021 kl. 21.50

Uppdaterad: 14 mars 2021 kl. 00.00

MELODIFESTIVALEN

Prat – utan ljud.

Trådlösa hörlurar tystade tre av de internationella jurymedlemmarna.

– Vi har lite problem med ljuduppkopplingen, sa Christer Björkman i sändningen.

Zoomkaos har präglat hemmajobbet i pandemitider.

Men även Melodifestivalfinalen – internationella jurymedlemmar tystades av tekniska problem.

De båda ländernas representanter syntes i rutan men rörde på läpparna utan att höras.

Först var det brittiska producenten Simon Proctor som babblade på utan att kunde göra sin stämma hörd.

– Simon? Simon? Can you hear me? Okej vi har ingen kontakt med Simon just nu men har givetvis fått in rösterna i goid tid innan, så jag kommer dela ut dem, sa en förbryllad Christer Björkman i SVT:s sändning.

Schlagergeneralen pratade sedan febrilt vidare med kontrollrummet i rutan när schweisiska duon Zibbz , som representerade landet i Eurovision song contest 2018, kopplades upp.

– Corinne and Stefan (Gfeller, reds anm), can you hear me? We can see you but we can’t hear you... that’s a big problem. Vi har lite problem med ljuduppkopplingen, vi har bild men inte ljud, vi ska försöka lösa det. Jag tror nog att det är bäst att jag ger även de här poängen så vi kommer vidare, sa Christer Björkman i sändningen.

Foto: SVT Christer Björkman fick ingen kontakt med jurymedlemmarna.

Foto: SVT Schweiz juryrepresentanter syntes utan att höras.

”Körde trådlösa lurar”

Efter sändningen kommenterade han saken vidare.

– Det är läskigt när allt inte fungerar men jag försökte bara hålla mig lugn och först bara förstå vad problemet var. Det var stressande men å andra sidan är allt det här stressande.

Då kom också förklaringen till det inträffade.

– De körde trådlösa lurar istället för hörlurar med sladd, förklarade Måns Zelmerlöw.

– Det kändes svajigt, vi hade testat alla uppkopplingar redan under genrepen och under sändningen men vad vi förstod i efterhand var det två länder vars blåtandsheadset som inte fungerade ljudmässigt. De hade tidigare haft datormikrofon som var änn sämre och då uppmanade vi dem att byta, säger Melodifestivalens projektledare Anette Brattström.

Utbildningsminister Anna Ekström twittrade om kaoset:

– Jaha, så blev Mello ett alldeles vanligt Zoom-möte...

Jaha, så blev Mello ett alldeles vanligt Zoom-möte... Jaha, så blev Mello ett alldeles vanligt Zoom-möte...

FAKTA: DET FÄRDIGA RESULTATET

Tusse - ”Voices” – 175 poäng Eric Saade - ”Every Minute” – 118 poäng The Mamas - ”In the middle” – 106 poäng Dotter - ”Little tot” – 105 poäng Clara Klingenström - ”Behöver inte dig idag” – 91 poäng Klara Hammarström - ”Beat of Broken Hearts” – 79 poäng Danny Saucedo - ”Dandi Dansa” – 74 poäng Charlotte Perrelli - ”Still young” – 60 poäng Arvingarna - ”Tänker inte alls gå hem” – 44 poäng Alvaro Estrella - ”Baila baila” – 26 poäng Anton Ewald - ”New religion” – 25 poäng Paul Rey - ”The missing piece” – 25 poäng

Foto: SVT Christer Björkman.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 13 mars 2021 kl. 21.50

LÄS VIDARE