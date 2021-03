Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Här hyllar Benjamin Ingrosso och Felix Sandman skivbolagsbossen i ett medley

Ola Håkansson väljs in i Hall of fame

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 06 mars 2021 kl. 21.14

Foto: Claudio Bresciani Benjamin Ingrosso och Felix Sandman

MELODIFESTIVALEN

ANNEXET. Här dyker Benjamin Ingrosso och Felix Sandman upp på Melodifestivalens scen igen.

Stjärnorna hyllar skivbolagschefen Ola Håkansson i ett medley.

– Det är ett medley av några av de mest framstående låtarna som Ola gjort själv och som artister från hans stall som har gjort genom åren, säger Christer Björkman.

Den svenske artisten, musikproducenten och numera skivbolagschefen Ola Håkansson, 75, väljs in i Melodifestivalens Hall of fame för sin gärning i programmets historia.

Efter att ha grundat det tidigare skivbolaget Stockholm Records, som haft artister som The Cardigans, är Ola Håkansson i dag skivbolagschef för Ten Music Group, där Benjamin Ingrosso och Felix Sandman är sajnade.

Foto: Jimmy Wixtröm Benjamin Ingrosso och Felix Sandman.

Tolkar flera hitlåtar

I ett hyllningsnummer till Ola Håkansson framför duon, som vann respektive kom tvåa i Meldofestivalen 2018, ett medley i mellanakten, som innefattar flera låtar och artister som Ola Håkansson varit inblandad i genom åren.

Duon öppnar med Ola Håkanssons tävlingslåt från 1969, ”Du skänker mening åt mitt liv”, och sjunger även låtar från hans tidigare grupper Secret Service och Ola and the Janglers. Dessutom tolkar de bland andra Tommy Nilsson, Icona Pop och Zara Larsson.

– Ola har haft så många olika roller, och det är fullständigt självklart då, eftersom han varit verksam hos oss sedan 69, det är otroligt lång tid, att vi måste hitta ett sätt att hylla honom och hela det spannet av saker som han har gjort, säger programledaren Christer Björkman till Aftonbladet.

Foto: Jimmy Wixtröm Benjamin Ingrosso och Felix Sandman på scenen under Andra chansen.

Björkmans krav

För honom var det självklart att Ola Håkansson skulle hyllas både för sina gärningar i Melodifestivalen och för det han har gjort för musiken utanför programmet.

– Det hade känts märkligt att bara förhålla sig till exakt det vi gjort här. När vi pratade om att vi ville göra ett hyllningsnummer kontaktade vi Felix och Benjamin eftersom de är de artister från Olas stall som har varit med och gjort succé i vårt program.

Han säger att Benjamin Ingrosso och Felix Sandman fick frihet att sätta ihop medleyt själva. Men ett krav hade han:

– Det enda jag har sagt är att jag kräver att ”Du skänker mening åt mitt liv” är med, det var min favoritlåt. Fast den kom sist var den en jättehit, och jättebra!

