Avslöjar: Tre första artisterna klara för Mello 2023

Källor till Aftonbladet: Nordman, The Mamas-Loulou och Wiktoria Johansson återvänder till tävlingen

Publicerad: Alldeles nyss

Många vill tävla – men bara 28 får plats.

Nu kan Aftonbladet avslöja de första akterna som är klara för Melodifestivalen 2023.

– Nordman har en kanonlåt, säger en av Aftonbladets källor.

Pusslet har börjat läggas och enligt uppgifter till Aftonbladet fick de första artisterna som ska tävla i Melodifestivalen 2023 sina besked i början av förra veckan.

– Men det verkar inte vara jättemånga som har fått definitiva svar ännu, det är många som fortfarande väntar, säger en branschkälla.

Totalt kommer 28 akter att tävla nästa år och nu kan Aftonbladet avslöja de första tre namnen, som på olika sätt alla varit med och tävlat tidigare. Nordman, duon som består av Håkan Hemlin, 53, och Mats Wester, 58, ställer upp i tävlingen för tredje gången efter att ha återförenats inför årets säsong av TV4:s ”Så mycket bättre”.

– Nordman är med. De har en kanonlåt som är skriven tillsammans med Jimmy Jansson, säger en person med god insyn.

Nordman har de senaste åren haft en paus, men återförenades under sommaren och medverkar i höst i TV4:s musikprogram ”Så mycket bättre”. Duon slog igenom 1994 och har haft hits som ”Förlist”, ”Vandraren” och ”Be mig”. I Melodifestivalen tävlade de 2005 och 2008 med låtarna ”Ödet var min väg” respektive ”I lågornas sken”. Båda gångerna tog de sig till final.

helskärm Håkan Hemlin och Mats Wester (Nordman) under en pressträff med artisterna som medverkar i årets Så mycket bättre.

The Mamas-Loulou tävlar solo

Enligt uppgifter till Aftonbladet ställer även en tidigare vinnare av Melodifestivalen upp, men solo denna gång. Loulou Lamotte, 41, som är en av trion The Mamas kommer att tävla med en egenskriven låt. Med The Mamas hjälpte hon först John Lundvik till segern i Melodifestivalen 2019 och tog dessutom hem segern på egna ben med låten ”Move” 2020. 2021 ställde trion upp i tävlingen igen med ”In the middle” som tog sig direkt till final.

Parallellt med karriären i The Mamas har Loulou Lamotte också släppt solomaterial och fick en mindre radiohit under sommaren med ”Hela vägen hem” som hon skrivit tillsammans med Peter Kvint.

helskärm Ashley Haynes, Loulou Lamotte och Dinah Yonas Manna, The Mamas, på Hamburger Börs.

helskärm Stephanie Louise Caroline Lamotte på Grammisgalan i Annexet, 2022.

Klar för Melodifestivalen är också Wiktoria Johansson, 25, enligt flera samstämmiga källor.

– Ja, hon ska vara med, säger en källa.

Wiktoria Johansson slog igenom i Melodifestivalen 2016 med ”Save me” och har därefter tävlat ytterligare två gånger, 2017 med ”As I lay me down” och 2019 med ”Not with me”. Alla tre gångerna har hon gått direkt till final i tävlingen.

helskärm Wiktoria Johansson.

helskärm Wiktoria Johansson på efterfesten på Elite Park Avenue Hotel, deltävling 1 i Melodifestivalen 2019.

Fakta Melodifestivalen 2023 klara artister ...enligt Aftonbladets källor: Nordman, med låt skriven av bland andra Jimmy Jansson Wiktoria Johansson Loulou Lamotte I reglerna för Melodifestivalen ingår en munkavle på låtskrivare och artister som gör att de inte öppet får kommentera sin medverkan i tävlingen förrän SVT gett sitt tillstånd. Aftonbladet förlitar sig därför på en stor mängd väl insatta källor för att i förhand kunna rapportera vilka artister som SVT väljer ut till tävlingen. Inför 2022 års Melodifestivalen avslöjade vi 22 av 28 akter, 2021 kände Aftonbladets läsare till 27 av 28 artister på förhand, 2020 bestod vår lista av 21 av 28 akter och 2019 hade Aftonbladet avslöjat 24 av 28 tävlande i förväg. Läs mer