The Mamas tar en paus – satsar på sina soloprojekt

”Vi har också mött en del motgångar”

Publicerad: Mindre än 40 min sedan

Melodifestivalvinnarna The Mamas tar en paus.

Istället ska de satsa på sina respektive solokarriärer.

”Nu har vi valt att fokusera på oss själva en stund”, skriver bandet på Instagram.

Den svenska musikgruppen The Mamas består av Loulou Lamotte, 42, Ash Haynes, 36, och Dinah Yonas Manna, 41.

Men nu väljer trion att ta en paus och gå skilda vägar. Åtminstone ett tag.

På torsdagen publicerade gruppen ett Instagram-inlägg där de utvecklar beslutet.

”Vi älskar att jobba i grupp och vi älskar gruppen vi har skapat. Denna relativt korta och intensiva resan har bjudit på så otroligt många underbara tillfällen med publiken, med fansen, med musiken och med ett team som har backat oss genom allt. Vi har också mött en del motgångar då vi som så många andra fått anpassa oss till en förändrad värld, i synnerhet under pandemin. Nu har vi valt att fokusera på oss själva en stund. Alla tre har spännande soloprojekt på gång”, står det i inlägget.

helskärm The Mamas vann Melodifestivalen 2020.

helskärm Dinah Yonas Manna, Loulou Lamotte och Ashley Haynes i The Mamas.

”När ni som minst anar det”

De är dock tydliga med att det handlar om just en paus – och alltså inte att de splittras för evigt.

”Nya utmaningar väntar. Men hörni, när ni som minst anar det, kommer vi tillbaka - i gruppformation!”

I förrfjol var The Mamas varit aktuella med showen ”MOVE to the rythm”. Samma år tävlade de i Melodifestivalen för tredje gången i rad. Då räckte det till en tredjeplats.

År 2020 vann The Mamas Melodifestivalen men kunde inte tävla i Eurovision Song Contest då tävlingen ställdes in på grund av covid-19.