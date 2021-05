Tix om spexiga numret i Eurovision: I högsta grad på allvar

Publicerad: 18 maj 2021 kl. 20.13

Uppdaterad: 18 maj 2021 kl. 21.43

ROTTERDAM. Änglavingar, kedjor, en enorm vit päls och stora solglasögon på scenen.

Men norska Tix betonar att hans scenshow i Eurovision inte är ett cirkusnummer.

– I Eurovision är hela poängen att more is more, säger han.

När Andreas ”Tix” Haukeland, 28, intar scenen för att utmana Tusse, 19, i Eurovision-semifinalen på tisdagskvällen gör han det iklädd en enorm vit päls, solglasögon och änglavingar.

Han sitter dessutom fastkedjad i svartklädda djävulsfigurer i en senshow som är minst sagt spektakulär. Tix är en av Norges största artister just nu och förklarar för Aftonbladet att tävlingsbidraget ”Fallen angel” absolut inte ska tolkas som ett cirkusnummer.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD/AFTONBLADET Tix i guldkläder, vit päls och solglasögon på Eurovisons invigning.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD/AFTONBLADET Tix på Eurovision-scenen under repetitionerna i Rotterdam

”Är ju lite larger than life”

Din norska publik känner igen din stil, men finns det en risk att tittarna i Europa tror att det är mer på skämt, att det inte är på allvar?

– Kanske. Jag hoppas inte det. För det är i allra högsta grad på allvar. Hela poängen är ju att det är okej att känna. Don’t be afraid to shine. Tix är ju lite så larger than life och jag tänker att i Eurovision, precis som i Mello och ”Melodi grand prix” är hela poängen att more is more, jag hatar uttrycket att less is more. Nej, more is more, säger han.

– Grunden till att jag har vingar på mig är ju för att jag känner att låten behöver den iscensättningen, scenshowen och texten går hand i hand. Det är inte bara ett framträdande där jag ska sjunga, det är mer av ett skådespel. Det tycker jag är väldigt spännande.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD/AFTONBLADET Andreas ”Tix” Haukeland har solglasögon på sig för att dölja de ryckningar han har på grund av Tourettes symtom.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD/AFTONBLADET Extra allt. Norska Tix har änglavingar, enorm päls, kedjor och pyroteknik på scenen i Eurovision.

Vad vill du säga till dem som bara tittar och tänker att: ”Det där måste vara ett skämt”?

– Lyssna till texten. Jag förstår hur folk kan tänka, men allt är där av en anledning. Brillorna har jag för att jag har så mycket ticks och ryckningar i ögonen att det är lättare att ha solglasögon.

Ville sticka ut

Tix har tidigare berättat för Aftonbladet att han lider av Tourettes syndrom och hur han tog sitt artistnamn för att ta revansch på mobbarna som gjort det till ett öknamn under skoltiden.

– Pannbandet är ett statement. Att visa att det är namnet jag fick och det är namnet jag har behållit och gjort till mitt. Och från början var hela idén med pälsen att jag som barn gjorde allt för att försöka passa in. Men det var inte så lätt att passa in när folk började kalla för ”ticks”. Och då tänkte jag att okej, då kan jag göra det motsatta från att passa in, säger han.

– Och vem bär päls egentligen? Det är ingen som gör det, i alla fall inte på sommaren, säger Tix och skrattar.

Eurovision song contests första semifinal sänds tisdag 18 maj 21.00 i SVT1.

Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD/AFTONBLADET Aftonbladets reporter Torbjörn Ek och fotograf Robin Lorentz-Allard är på plats i Rotterdam för att bevaka Eurovision song contest.

