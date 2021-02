Guldfavoriten skiner starkare än rockskandalen

Markus Larsson om tredje delfinalen i Melodifestivalen

Publicerad: 20 februari 2021 kl. 08.51

Läget är ungefär som förra veckan.

Vänta till bidrag nummer sju.

Då börjar tävlingen på riktigt.

Foto: Peter Wixtröm Mustasch på fredagens presskonferens.

Mustasch har varit veckans snackis.

Hårdrockbandets sångare Ralf Gyllenhammar dömdes för tre år sedan för sexuellt ofredande och fick betala dagsböter. Bandet tryckte även upp osmakliga t-shirts efteråt som visade att medlemmarna till en början inte tog brottet på allvar.

Att den sunkiga historien skulle rullas upp när Mustasch deltar i Sveriges största tv-lek är inte konstigt. Det är också rätt att bandet får tävla. Grundprincipen måste även i Melodifestivalen vara att en person som har sonat sitt brott får sjunga singback på SVT. Annars blir det alldeles för många och komplicerade gränsdragningar och diskningar.

Frågan är om den dåliga publiciteten skadar gruppens chanser i tävlingen. Ja, kanske. Men troligtvis tycker bandets kärnpublik att saken är utagerad. Jag tror även att de flesta som tittar i kväll är vuxna nog att bedöma om Mustaschs historik har någon betydelse eller inte.

Nu behöver ingen heller låtsas som att bandet någonsin har haft några möjligheter att vinna. Den chansen hade varit större i Finland.

Det finns andra bidrag som, på gott och ont, verkar hämtade från våra grannländers uttagningar. Elisas, till exempel. Numret har en mycket norsk design, som om den blåvitröda dominansen i längdskidåkning inte räckte.

Scenografin i ”Den du är” är också så inspirerad av Disneyfilmen ”Frost” att det enda som saknas är en ren och en snögubbe med morotsnäsa.

Om Tusse missar finalen måste smakdomstolen hålla ett krismöte

Elisa Lindström skulle säkert kunna sjunga ner en glaciär i havet. Om Melodifestivalen handlar om sånginsatser är hon definitivt med i matchen i kväll, trots att balladen är lika anonym som snö.

Charlotte Perrelli är som vanligt något helt annat. Ingen behöver den här gången oroa sig för att bli överraskade eller oroliga. Hon återanvänder sig själv så effektivt och bra i ”Still young” att bidraget borde vara kravmärkt.

Men egentligen handlar allting om sista låten. I repetition efter repetition har ”Idol”-vinnaren Tusse gått in och dödat diskussionen om vem som borde gå först till final. Går han direkt vore det ytterst förvånande om han inte även får slåss om medaljerna om tre veckor.

Allt kan hända. Bollen är rund och gurkan är oftast grön. Men om Tusse missar finalen måste smakdomstolen hålla ett krismöte.

Det vore onödigt. Institutionens jurister har snart jobbat lika mycket övertid som Folkhälsomyndigheten.

Foto: Peter Wixtröm Tusse Chiza.

Larssons spåkula

Till final

Tusse

För att debutanten är deltävlingens stjärna.

Charlotte Perrelli

För att ”Still young” är det bästa hon sjungit i tävlingen sedan ”Hero”.

Andra chansen

Elisa

För att sånginsatsen nästan lyckas dölja att balladen låter likadant som 4345 andra tryckare i Melodifestivalens historia.

Mustasch

För att hårdrocken aldrig kan räknas bort.

Av: Markus Larsson

