Rydberg och Roos om Mello-succén: ”Vågar inte gå förbi skolor”

Ligger åter på listorna – 50 år efter senaste hitten

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 06 mars 2021 kl. 09.34

Uppdaterad: 06 mars 2021 kl. 11.45

ANNEXET. Ewa Roos är överöst av meddelanden – och Eva Rydberg aktar sig för att gå förbi skolor.

Succén med ”Rena rama ding dong” kom oväntad för den seniora duon.

– Vi fattar ingenting. Det är jättejättekul att folk är så glada och det behövdes i den här tiden, säger Eva Rydberg.

Eva Rydberg, 77, tävlade i Melodifestivalen 1977. För Ewa Roos, 71, var det ännu längre sen hon hade framgångar på topplistorna.

– Ja, det är inte klokt. ”Vilken härlig dag” och ”Amors pilar”, det var ju i slutet av 60-talet som de kom och så plötsligt nu, vad hände, säger hon och skrattar.

”Klatchig”

Succén i Melodifestivalen med ”Rena rama ding dong”, som också tagit sig in på Spotifys topplista och spelas på radio, kom helt oväntat för duon.

– Jag tyckte om låten när jag fick höra den, att den var klatchig och jag kände att man kunde göra bra och rolig koreografi till den, men nej, inte så här. Vi fattar ingenting. Det är jättejättekul att folk är så glada och det behövdes i den här tiden, säger Eva Rydberg.

Foto: Peter Wixtröm 50 år efter senaste hitten. Eva Rydberg och Ewa Roos är förvånade över succén med ”Rena rama ding dong”

Man kan ju inte röra sig helt fritt på grund av coronapandemin, men har ni ändå gått på stan och märkt av uppmärksamheten?

– Nej, jag aktar mig för det. Det räcker här på hotellet där de kommer och säger ding dong till oss. Små barn som frågar: ”Är det ni som sjunger?” De skrattar och ler så gott. Jag aktar mig speciellt framför skolor. Där vågar jag inte gå, säger hon och skrattar.

Foto: Peter Wixtröm Ewa Roos och Eva Rydberg på scenen under sin deltävling i Melodifestivalen

Det är uppmärksamheten efter julkalendern ”Trolltider” som sitter i. 1979 spelade Eva Rydberg en av huvudrollerna i det som ofta brukar lyftas fram som en av SVT:s mest populära julkalendrar någonsin.

– Jag kommer ihåg när jag gjorde ”Trolltider” och så, de var väldigt... Jag hade mina barn i skolan då. Det var inte lätt. Det kan jag säga, rakt över disk.

Låten gör folk tokig

Ewa Roos berättar hur duon blivit överösta med sms och meddelanden och videohälsningar.

– Det spelar ingen roll om du är liten eller tonåring. Det är helt galet. Den har bara satt sig i huvet på människor. En del håller på att bli tokiga säger de. Det sista de hör när de somnar och det första de vaknar med i huvudet: ”Nej inte nu igen, den där ding dong”. Det är kul för de som har skrivit låten också, säger Roos.

Nu tävlar de i duell mot Clara Klingenström i Andra chansen.

– Vi säger så här. Hon har en jättebra låt, men hon har hela livet framför sig. Vi har det liksom bakom oss, säger Eva Rydberg och skrattar.

