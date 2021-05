Tusse på Tinder väcker uppseende i Rotterdam

Svenska artisten aktiv på dejtingapparna: ”Kollar bara runt”

Publicerad: 14 maj 2021 kl. 14.40

MELODIFESTIVALEN

ROTTERDAM. Eurovision-fans i Rotterdam vågar knappt tro sina ögon.

Är Tusse verkligen på Tinder – och har han tid att nätdejta mellan repetitionerna?

– Man måste få vara tonåring också, säger han och skrattar stort.

Tusse Chiza, 19, har väckt uppmärksamhet under sin första vecka i Rotterdam – genom att dyka upp på flera dejtingappar i den nederländska staden.

Eurovision-fans har reagerat i sociala medier och vågar inte helt lita på att det faktiskt är den svenska artisten som dyker upp på nätdejtingsajterna. Ett fan skriver på Twitter:

”Jag var uttråkad och kollade runt på Tinder: Tusse?? Antagligen fejk, men avståndet var definitivt korrekt”.

Foto: Tinder Tusses profil på Tinder väcker uppmärksamhet i Rotterdam

Tusse gapskrattar när Aftonbladet frågar honom hur det går med nätdejtingen.

Du är aktiv på datingapparna här nere också?

– Är jag det?

”Älskar det här”

På Tinder, visst är väl det här du?

– Jag vet inte. Det kan vara vem som helst, säger han och fortsätter skratta när Aftonbladet visar upp Tinder-profilen för honom.

Foto: Björn Lindahl Aftonbladets Torbjörn Ek intervjuar Tusse Chiza

– Det där kan vara vem som helst. Hur vet du att det är jag? Hahaha, jag älskar det här. Man måste få vara tonåring också.

Skrattandet fortsätter. Tusse försöker undvika att svara på om det är hans profil, men hans sätt att svara avslöjar honom.

Skulle du kunna gå på dejt med ett fan?

– Den är svår. Ett fan, jag vet inte hur man är ett fan, jag har ju liksom inte släppt nån merch och sånt. För mig handlar det om människan, vem det är.

Hur reagerar folk om du chattar med dem, vet de vem du är?

– Jag vet inte riktigt hur jag ska svara på det. Nu har jag på riktigt inte haft tid att chatta. Det är bara att kolla runt. Se vad som händer.

Svepa lite till höger eller vänster?

– Hahaha, you tell me!

EBU förbjuder dejter

I Tusses profil på Tinder står texten: ”Någon som kan visa mig runt?” men just det är inte tillåtet enligt EBU:s coronarestriktioner.

Den svenska delegationen är satta i karantän och får bara lämna hotellet för repetitioner i arenan, andra officiella Eurovision-arrangemang och för att motionera utomhus. Så någon privat guidning av potentiella kärlekspartners är inte aktuellt.

Du får inte smita ut och riskera att Sverige blir diskvalificerad.

– Var inte orolig. Jag har rummet intill honom och jag skulle höra om han smiter ut. Han har inte lämnat rummet, säger Tusses manager och skrattar.

Tusse tävlar i Eurovision song contests första semifinal tisdag 18 maj 21.00 på SVT1.

Aftonbladets reporter Torbjörn Ek på plats i Rotterdam för att bevaka Eurovision song contest.

KOPIERA LÄNK

Publicerad: 14 maj 2021 kl. 14.40