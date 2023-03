Fler synliga vakter under Melodifestivalen – efter bristande säkerhetsarbetet

SVT: ”Kommer inte att berätta exakt vad vi gör”

ÖRNSKÖLDSVIK. Säkerhetsarbetet fallerade förra veckan.

I semifinalen har nu SVT höjt säkerheten med bland annat fler synliga vakter vid scenen.

– Jag kommer inte att berätta exakt vad vi gör eller inte gör, säger Melodifestivalens projektledare Anders Wistbacka.

Aftonbladet kunde tidigare i veckan avslöja SVT:s fallerade säkerhetsplan, som ledde till att en klimataktivist lyckades ta sig hela vägen upp till scenen under Loreens nummer i den fjärde deltävlingen i Malmö.

Nu inför semifinalen i Örnsköldsvik har SVT tydligt höjt säkerhetsarbetet.

helskärm Förra veckans scenstormning.

Fler vakter och fler kollar

Vid scenen finns det fler synliga vakter som håller koll på publikhavet och bland de journalister som bevakar tävlingen på plats kollas ackrediteringarna mer noggrant än under tidigare veckor. Dessutom har det under genrepen gjorts en grundligare koll av biljetterna.

– Vi utvärderar alltid, analyserar och ser om vi kan göra något annorlunda, kan vi lägga till eller ska vi ta bort någonting. Det har vi gjort den här veckan också, men jag kommer inte att berätta exakt vad vi gör eller inte gör, för då är det inget säkerhetsarbete, säger Melodifestivalens projektledare Anders Wistbacka om säkerheten.

Han svarar heller inte på frågor om höjt säkerhetsarbete efter förra veckans haveri.

– Nej jag vill inte det, för då börjar jag berätta detaljer.

Semifinalen i Melodifestivalen sänds 20.00 i SVT och SVT Play lördag 4 mars.

Hela resultatet

TILL FINAL:

1. Nordman - Släpp alla sorger

2. Theoz - Mer av dig

3. Kiana - Where did you go

4. Mariette - One day

UTE UR TÄVLINGEN:

5. Tennessee tears - Now I know

6. Victor Crone - Diamonds

7. Melanie Wehbe - For the show

8. Elov & Beny - Raggen går

