Melodifestivalen 2023 – startordningen i deltävling 4

Alla artister som tävlar i Malmö

Publicerad: I går 16.03 Uppdaterad: Mindre än 3 tim sedan

Det är dags för den fjärde och sista deltävlingen i Melodifestivalen 2023.

Här är alla artister som tävlar i Malmö.

Deltävling 4, den sista deltävlingen i årets Melodifestival, sänds 25 februari 20.00 i SVT och SVT Play.

Den stora snackisen inför deltävlingen är att Loreen, 39, återvänder. Hon gjorde succé i Eurovision 2012 när hon vann med ”Euphoria” och ställer nu upp i tävlingen för fjärde gången med låten ”Tattoo”.

En annan veteran i sammanhanget är Mariette, 40, som är med för femte gången. De tidigare fyra gångerna har hon tagit sig direkt till final samtliga gånger.

I övrigt består startfältet av ”Talang”-tvåan 2021, Kiana, som fyller 16 samma dag som deltävlingen äger rum, systrarna Signe och Hjördis Bornemark, 16 och 19 år, som också debuterar i tävlingen och rockbandet Smash Into Pieces bestående av The Apocalypse DJ, Chris Adam Hedman Sörbye, Per Bergquist och Benjamin Jennebo.

Tiktok-stjärnan Emil Henrohn, 25, gör också entré i Melodifestivalen för första gången.

Axel Schylström, 29, har tävlat i Melodifestivalen en gång tidigare, och har även medverkat flera gånger som låtskrivare.

Hela startordningen – låtar och artister

1. Kiana – ”Where did you go”



Låtskrivare: Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb

helskärm Kiana.

2. Signe & Hjördis – ”Edelweiss”

Låtskrivare: Anderz Wrethov, Jimmy Jansson, Myra Granberg

helskärm Signe & Hjördis.

3. Smash Into Pieces – ”Six feet under”

Låtskrivare: Andreas ”Giri” Lindbergh, Benjamin Jennebo, Chris Adam, Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Joy Deb, Linnea Deb, Per Bergquist

helskärm Smash Into Pieces

Låtskrivare: Jimmy Jansson, Thomas G:son, Mariette

helskärm Mariette.

5. Emil Henrohn – ”Mera mera mera”

Låtskrivare: Emil Henrohn, Jakob Redtzer, Ji Nilsson, Marlene Strand

helskärm Emil Henrohn.

Låtskrivare: Axel Schylström, Herman Gardarfve, Jonas Thander, Malin Halvardsson

helskärm Axel Schylström.

Låtskrivare: Jimmy "Joker" Thörnfeldt, Jimmy Jansson, Loreen, Moa ”Cazzi Opeia” Carlebecker, Peter Boström, Thomas G:son

helskärm Loreen.

Programledare för Melodifestivalen 2023

De som leder Melodifestivalen 2023 är Farah Abadi, 35, och Jesper Rönndahl, 43.

helskärm Jesper Rönndahl och Farah Abadi.

Semifinalen och finalen

Semifinalen äger rum den 4 mars i Örnsköldsvik och finalen är i Stockholm den 11 mars.