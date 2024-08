Anis Don Demina och Samir Badran i storbråk: ”Jättepinsamt”

Hårda orden i radio: ”De levererade inte och det är synd”

Publicerad 2024-02-05

Anis Don Demina och Samir Badran är i storbråk.

Artisten uppmanade inte sina fans att rösta på Samir & Viktor i Melodifestivalen – då blev han blockad av Samir Badran.

– Det är jättepinsamt att han gör såhär, säger Anis Don Demina i ”NRJ Morgon”.

Samtidigt slår Badran tillbaka och anklagar Don Demina för att ha blivit ”oskön” sedan han blev känd.

Samir Badran, 33, och Viktor Frisk, 28, satsade stort i årets Melodifestival men åkte ur tävlingen direkt.

Nu har Badran hamnat storbråk med artisten och radioprofilen Anis Don Demina, 30.

I radioprogrammet ”NRJ Morgon” berättar Don Demina att han blivit blockad av Samir på Instagram. Anledningen: Han uppmanade inte sina följare att rösta på Samir och Viktors bidrag ”Hela världen väntar” på lördagskvällen.

– Samir är ju arg på mig. Det är jättepinsamt att han gör såhär, säger han.

Under gårdagen fick Anis ett meddelande från Samir där han skrev:

”Tack för stödet av dig under Mello, brorsan. Allt jag gett dig genom åren. Jag är så fucking tacksam”.

Samir Badran och Viktor Frisk. 1 / 2 Foto: Jimmy Wixtröm

”Vi hänger inte”

När Anis Don Demina tävlade i Melodifestivalen 2019 la Samir Badran upp ett inlägg där han uppmanade sina följare att rösta på youtubern. Under samma period var Badran och Don Demina vänner och 2018 släppte Samir & Viktor låten ”Put your hands up för Sverige” som Anis Don Demina gästade.

– Nu vill inte jag vara den som är den men vi hänger inte. Tvärtom så skulle vi spela in en youtube-video för ett tag sedan – då ställde han in. Hade han bett mig lägga upp då hade jag lagt upp, säger Anis i ”NRJ Morgon”.

Han passar även på att säga vad han tyckte om Samir & Viktors bidrag.

– De levererade inte och det är synd. Men det är ett risigt sätt att hantera det på.

Samir Badran: ”Han visade sin rätta sida”

När Aftonbladet når Samir Badran slår han tillbaka.

”Jag och Viktor var de som tog in honom i ’gamet’ när han var en vanlig Youtuber. Vi lät honom vara med i Mello med oss, lät honom medverka i vår musik som streamade miljontals gånger. Jag hyllade honom i ett stort antal inlägg och pushade honom överallt i media, tv och sociala medier.” skriver han.

Artisten tycker att relationen förändrats i takt med att Anis blivit framgångsrik.

”Sedan han blev känd har han varit oskön mot både mig och Viktor och pratat ner oss vilket gjorde mig extremt besviken! Och nu under Mello har han inte pushat oss överhuvudtaget,” skriver han och fortsätter:

”Jag tycker att man ska vara ödmjuk och schysst mot dem som hjälpt till på vägen upp och inte pissa på folk när man står på toppen! Han visade sin rätta sida när han väl lyckades! Därför blockade jag honom”.

Samir säger att han sökte stöttning från Anis.

”Som en äkta genuin vän stöttar man varann i med och motgångar. Man klankar inte ner när det går dåligt för någon. Det är nu jag skulle behövt honom som mest”.

Aftonbladet har sökt Anis Don Demina som inte vill kommentera.