Här får Carina Berg sällskap av Carolina Gynning och Christine Meltzer

Vännerna gör entré i Melodifestivalen: ”Som att gå in i en tornado” • Gunilla Persson-parodin

Publicerad 2024-02-17

VÄXJÖ. Livesång, kaos och Gunilla Persson-parodi.

När programledaren Carina Bergs vänner Carolina Gynning och Christine Meltzer gör entré i Melodifestivalen är det fullt ös.

– Det var som att gå in i en tornado och komma ut i en storm, säger Carolina Gynning.

Carina Berg, 46, Carolina Gynning, 45, och Christine Meltzer, 49, river igång deltävlingen i Växjö med livesång när de sjunger en ny text till The Arks ”Calleth you, cometh I”.

– Det är för att vi tycker att vi har så förträffliga sångröster! Nej, men det är roligt, hellre att det är lite skrikigt och vi, än att det blir perfekt. Känslan gick före perfektionen. Live är bättre, säger Carina Berg.

Hon har längtat efter och planerat att få in sina vänner sedan hon fick frågan att programleda Melodifestivalen. Carina Berg har under många år lett olika tv-program som en duo med både Carolina Gynning och Christine Meltzer, och har också en populär podd med Gynning.

– Det började ju med sången och sedan har det bara blivit större och större. Jag är så, så glad över detta, det är en sådan energi att stå med de där två på varsin sida, säger Carina Berg.

Meltzer, Berg och Gynning. 1 / 2 Foto: Robin Lorentz Allard

Gynning: ”Verkligen inte känd för min sångröst”

Carolina Gynning kände först ”vad håller jag på med? Vad har jag tackat ja till?”.

– Det var som att gå in i en tornado och komma ut i en storm. Det var så jäkla kul att göra detta med Carina. Det var därför jag ville göra detta, säger hon och fortsätter:

– Jag är verkligen inte känd för min sångröst men jag tycker att det gick bra. Carina och Christine har ju bra sångröster. Ja, jag kan väl bjuda på det? Jag är bjussig i alla fall.

Meltzer imiterar Gunilla Persson

Christine Meltzer har många gånger genom åren imiterat Gunilla Persson, bland annat i tv-programmet ”Partaj”.

Längre in i programmet dyker hon upp utklädd till just Gunilla Persson, i en likadan klänning som Hollywoodfrun har på sig. Under publikrepetitionerna har parodisketchen rivit ner applåder i arenan – särskilt när den utklädda Meltzer möter den riktiga Gunilla Persson.





Christine och Gunilla möts. 1 / 3 Foto: Robin Lorentz Allard

Den tredje deltävlingen i Växjö sänds på lördagskvällen 20.00 i SVT och SVT Play.