Melodifestivalen + FÖLJ

Kaos i Wiktorias avancerade regnshow

Fick chockartad kalldusch: ”Kunde inte andas”

avLinn Elmervik , Torbjörn Ek

MELODIFESTIVALEN 1 februari 2019 09:05

GÖTEBORG. Wiktorias storsatsning slutade med en kalldusch.

Under Melodifestivalens första repetitioner lamslogs hon av iskalla vattenstrålar från taket.

– Jag kunde inte andas. Min kropp fick en chock, säger hon.

Wiktoria Johansson, 22, storsatsar inför sin tredje gång i Melodifestivalen.

För att förstärka känslorna i bidraget ”Not with me” dränks artisten i ett intensivt regn som droppar ner från scentaket i Scandinavium under numret.

Men vinstsatsningen fick en tuff start. Torsdagens repetitioner på scen slutade i en chockartad kalldusch. Regnet som porlade ner från taket, totalt över 200 liter, var iskallt och satte stora käppar i hjulet för Wiktorias sång.

– Oh my god, kippade hon andfått under de sista tonerna av låten.

”Aldrig varit med om något så läskigt”

För Nöjesbladet berättar hon om vattenmissen.

– Vattnet var iskallt så min kropp fick en chock och jag kunde inte kunde sjunga. Jag kunde inte andas. Det var som när man badar i kallvatten och inte kan prata. När jag försökte sjunga kom ingenting fram. Jag har aldrig varit med om något så läskigt.

Anledningen till det kalla vattnet var att scenteknikerna inte vågade höja värmen av rädsla för att Wiktoria skulle bränna sig. Till nästa rep ska temperaturen höjas.

– Jag sa till, men vattnet var väldigt varmt när det släpptes men hann bli kallt innan det kom ner. De ville inte bränna mig, men det var ju inte ett problem.

Har sjungit i duschen

Har du övat på att sjunga i vatten? Har du sjungit i duschen?

– Ja, det har jag gjort. Men det går liksom inte att öva på det, jag måste bara sätta låten.

De avancerade regneffekterna påverkade hela torsdagens Melodifestivalsrepetioner i Scandinavium.

Först tvingades Wiktoria byta repetitionstid med Zeana och Anis Don Demina för att scenen skulle hinna vattensäkras under en planerad kafferast. Sedan tvingades ett tiotal scentekniker att svepa in scenen i skyddsplast för att se till att scengolvet inte skulle blötas ned av vattenstänket.

Stressade tekniker

Det blev också hetsigt under repetitionen när Melodifestivalens scenchef plötsligt röt ifrån mot Wiktorias team. Mellan hennes genomsjungningar hade de samlats kring artisten på scenen för att ge råd och stöttning.

Men hela teamet hamnade i vägen för redan stressade scentekniker som förgäves försökte hålla scengolvet torrt.

– Inte framför har jag ju sagt, ställ er på handdukarna eller gå av scenen på en gång, ropade scenchefen och Wiktorias team fick snällt flytta på sig för att inte bli utkastade.

Foto: Robin Lorentz-Allard. Wiktoria repar inför Melodifestivalen.

FAKTA Eric Saade var först med kalldusch i Mello Wiktoria Johansson är inte först med att duscha kallt i Melodifestivalen. När Eric Saade tävlade i Melodifestivalen 2010 med ”Manboy” fick han inte bara sitt genombrott utan även 20 liter iskallt vatten över sig i låtens slutsekunder. Men där Saade bara sjöng låtens sluttoner i duschen så framför Wiktoria stora delar av sin ”Not with me” med regnet forsande runt omkring sig och över sig. LÄS MER



1 av 2 | Foto: Robin Lorentz-Allard Wiktoria under torsdagens repetitioner.

LÄS OCKSÅ Melodifestivalen 2019: Alla artister och deltävlingar

Hit kommer Melodifestivalen 2019 00:44

LÄS OCKSÅ Melodifestival-artisten stoppas efter regelbrott

LÄS OCKSÅ Anna Bergendahls revansch: ”Starkare nu”

LÄS OCKSÅ Så mycket tjänar deltagarna i Melodifestivalen 2019

1 februari 2019 09:05