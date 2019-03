Melodifestivalen + FÖLJ

SVT mörkar personalens svar – efter kritiken mot Mello

Vägrar redovisa medarbetarenkät om arbetsmiljön

avLinn Elmervik

MELODIFESTIVALEN 1 mars 2019 17:18

NYKÖPING. SVT mörkar medarbetarenkäten.

Kanalen vill inte redovisa vad Melodifestivalens medarbetare tycker om sin arbetsmiljö.

– Det kommer jag inte att nämna alls, säger David Barklöf på SVT:s personalavdelning.

SVT:s personalavdelning utreder anklagelser om mobbning och trakasserier bakom kulisserna på Melodifestivalen efter att en medarbetare hoppat av produktionen. Detta har sedan styrkts av ytterligare medarbetare.

Nu kan Nöjesbladet avslöja att SVT redan förra året genomförde en medarbetarenkät om arbetsmiljön för personalen bakom tv-programmet.

I enkäten fick medarbetare bland annat svara på frågor om hur de känt sig behandlade på jobbet och om de utsatts för sexuella trakasserier eller kränkningar. Alla som svarade var anonyma.

Fick inga svar

Men personalen fick aldrig ta del av resultatet.

– Vi fick aldrig någon uppföljning på det. Det vore väldigt intressant att höra vad de fick för utslag, säger en person som tidigare jobbat med programmet.

Ett år senare vill SVT fortfarande inte berätta vad enkäten visade.

– Det kommer jag inte att nämna alls, säger David Barklöf, som arbetar med Melodifestivalen på SVT:s personalavdelning.

”Kommer aldrig bli perfekt”

Men varför gjordes den?

– Vi gör det på alla avdelningar och under större projekt. Mello är ett av de projekt där vi jobbar mest aktivt med förebyggande arbete. Det är stort projekt, det pågår under lång tid och under svåra omständigheter. Det kommer aldrig bli helt perfekt arbetsmiljö i det projektet men vi fortsätter sträva däråt, säger Thomas Hall, programchef på SVT Nöje.

Vilka förändringar vill ni göra?

– Det är för tidigt att säga. Vi måste utreda vidare, säger Thomas Hall.

Melodifestivalens projektledare Anette Helenius avböjer att kommentera medarbetarenkäten utan hänvisar till personalavdelningen.









