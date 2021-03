Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Frida Green om stödet på Coop-jobbet: ”Så stolta”

Jobbade flera pass fram till Andra chansen

Av: Natalie Demirian

Publicerad: 05 mars 2021 kl. 22.47

MELODIFESTIVALEN

ANNEXET. Frida Green laddade upp till Andra chansen genom att återgå till sitt vanliga butiksjobb.

Där har stödet varit stort från kunderna.

– De är så stolta och de vill jättegärna berätta att de har röstat, säger hon.

Hon tog sig till Andra chansen via den andra deltävlingen.

De tre veckorna däremellan har Frida Green, 28, jobbat på sitt vanliga jobb på Coop i hemstaden Ystad.

– Jag har jobbat tre-fyra pass. Det fick bli kassatjänst, där kan man jobba och snacka samtidigt, säger hon.

Foto: Jimmy Wixtröm Frida Green under fredagens genrep.

Artisten säger att det var mest effektivt att jobba så, eftersom många efter Melodifestivalen-debuten gärna kommer fram och pratar med henne.

– Hade jag stått i mjölkkylen eller dylikt så hade det inte hänt så mycket. Så jag fick sitta där och bara skicka vidare varor och ta emot alla lyckönskningar. De är så stolta och de vill jättegärna berätta att de har röstat, säger hon och fortsätter:

– Det har bara varit glada tillrop, jättekul.

Även tidigare i veckan berättade hon för Aftonbladet att kunder gärna vill berätta att de röstat och ”gjort sin plikt”.

På frågan om det till och med är så att folk kommit förbi butiken bara för att få en glimt av henne svarar hon:

– Nej, kanske några småtjejer, det märks att de handlar den där påsen godis för att kunna säga lycka till. Annars är det de vanliga stammisarna, de är där, de kan man lita på!

I duellen i Andra chansen ställs Frida Green och hennes ”The silence” mot Paul Rey, 28, och hans låt ”The missing piece”.

