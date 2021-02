Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Eric Saade om 2020: Kanske bästa året i mitt liv

Efter inställda bröllopet hittade han kärleken igen – mitt under pandemin: Tvärvändning i livet”

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 24 februari 2021 kl. 18.07

Uppdaterad: 25 februari 2021 kl. 09.28

ANNEXET. Trots pandemin och inställda bröllopet: Eric Saade beskriver 2020 som det bästa året i sitt liv.

Plötsligt blev han kär igen – och nu vill han förmedla den lyckan i Melodifestivalen.

– Jag var verkligen i eufori, men samtidigt i det mörkaste året som jag nånsin upplevt, säger han.

Han ser nästan lite generad ut när han säger det. Att 2020 kanske varit det bästa året i hans liv.

Trots att pandemin rasade. Trots att han tvingades ställa in sitt bröllop. Trots uppbrottet från fästmön, ett förhållande som hade varat i fem år.

– Jag hade nog inte väntat mig att det året skulle bli ett lyckligt år. För när jag ser tillbaka på 2020 så kanske det är det bästa året i mitt liv. Men det var ju sjukt mörkt i början, säger Eric Saade, 30.

Blev kär igen

Många av konkurrenterna i Melodifestivalen har beskrivit 2020 som det förlorade året, där pandemin gjorde att alla spelningar ställdes in och med det inkomsterna och stora delar av försörjningen.

Foto: PETER WIXTRÖM Eric Saade vill inte prata om nya flickvännen Hanna Schönberg: ”Jag vet att du älskar när jag pratar om kärlek och allt det där”

Men när Eric Saade bara månader efter uppbrottet från influencern Nicole Falciani, 23, oväntat träffade kärleken igen, i modellen Hanna Schönberg, 22, förra sommaren hamnade han i något som han beskriver som eufori. En känsla som han också vill förmedla med sin nya låt i Melodifestivalen ”Every minute”.

– Det är eufori med ett vemod. Vemodet kommer fram i melodierna medan texten är väldigt euforisk, precis som det var för mig när jag skrev den sommaren 2020. Då var jag verkligen i eufori, men samtidigt i det mörkaste året som jag nånsin upplevt.

En tvärvändning

Foto: PETER WIXTRÖM Eric Saade sjunger om euforin i Melodifestivalen: ”Man kom från något som var helt svart och så pang”

Var kom euforin ur?

– Massa saker den sommaren. Det kom från kärlek, massa happy moments. Och så kom det från att man kommit från något som var helt svart och så pang, hamnar man i nåt som är raka motsatsen. Alla människor har säkert upplevt det nånting, att man får en tvärvändning i livet. Det gör att man nästan får en beroendekänsla av den där euforin.

Var det kärleken som slog till så oväntat?

– Ja. För mig var det det.

Alla pratar om 2020 som ett skitår på grund av pandemin, men för dig med ett inställt bröllop och uppbrottet, drog det ner dig ännu mer tror du?

– Jag skulle ljuga om jag sa att det var nånting positivt så absolut. Det var mycket saker som inte funkade 2020. Sen vände det för mig.

– Jag vet att du älskar när jag pratar om kärlek och allt det där, men det är det bästa sättet att beskriva det på, ett mörkt år som vändes till det bästa året. Jag tycker att det finns i låten också.

Foto: PETER WIXTRÖM Eric Saade tävlar med ”Every minute” i Melodifestivalen 2021

Vill inte prata om flickvännen

Ja, jag tycker om att fråga om kärlek, för jag vet att många är nyfikna. Tycker du att det är jobbigt?

– Ja, men lite. För jag älskar att få uttrycka det i musik. Sen kan jag gärna berätta att jag har gjort det, men sen vill jag att folk ska lyssna istället.

Jag vill ju fråga om Hanna och...

– Det kan vi skippa idag. Det kan vi ta nån annan gång.

När då?

– Vet inte.

Han skrattar när han säger det.

Sjunger om sex – eller?

Men så här, du har ju haft två rätt så offentliga förhållanden bakom dig, känns det viktigt att ditt nya förhållande inte blir så?

– Alltså, jag har brytt mig mindre och mindre för varje år. När jag var yngre så var jag ganska stängd och den som verkligen försökte hålla borta det. Men denna gången är jag faktiskt... jag kan inte kontrollera det. Det folk ser, det ser folk. Jag vill inte leva ett gömt liv, straffa mig själv liksom. Det kommer jag inte att göra.

I ”Every minute” sjunger Eric Saade textrader som ”We couldn’t sleep, so we were up all night

Making each other blush, and that’s all right”.

Handlar det om att ha sex?

– Hahaha, så kan man tolka det. Det är fritt för tolkning. De bästa låtar jag vet är skrivna med en känsla på ett abstrakt sätt. Jag skulle snarare kalla det för eufori kanske, det beskriver det lite bredare.

Hellre än orgasm?

– Haha ja helt klart. Sen om folk vill förknippa det så får de göra det. Det säger kanske mer om vad du tänker på på dagarna.

