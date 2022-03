Tone Sekelius lycka över stödet från de äldre

”Hopp om framtiden” – Avslöjar hemliga tecknet på scenen

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

Tone Sekelius trodde att hon skulle ratas av de äldre tittarna.

Inför Melodifestivalens semifinal är hon överlycklig över stödet.

– För mig som individ, men också för trans-communityt, att få den backningen. Det kändes så bekräftande, säger hon.

Tone Sekelius, 24, var orolig för hur äldre tittare skulle reagera över att hon stod på scenen i Melodifestivalen, hon som kom ut som transperson bara ett år tidigare.

– Det fick jag verkligen äta upp, säger hon nu och skrattar stort.

Före sin deltävling skämtade hon om vad ”62-åriga Katrin” skulle kunna tänkas ha för åsikter.

helskärm ”Det fick jag verkligen äta upp”. Tone Sekelius trodde inte att hon skulle ha de äldre tittarna med sig i Melodfestivalens deltävling.

Höga poäng från de äldre tittargrupperna

Men när poängen fördelades visade det sig att låten ”My way” fick näst högsta poäng av de två högsta åldersgrupperna, 60–74 och 75 och äldre.

– Det kändes som ett så sjukt ögonblick när jag satt där i greenroom. För mig som individ, men också för trans-communityt, att få den backningen. Det kändes så bekräftande. Jag kände att folk verkligen såg numret för vad det var och inte blandade in... vad ska jag säga... fördomar, åsikter. Det gav mig väldigt mycket hopp om framtiden.

Det ser nästan ut som att du är lite rörd av det?

– Ja, faktiskt. Jag tänker på det ofta. Det känns så himla fint. Det var den åldersgrupp jag nånstans trodde minst på och det känns bara otroligt.

helskärm ”Jag kände att folk verkligen såg numret för vad det var och inte blandade in... vad ska jag säga... fördomar, åsikter. Det gav mig väldigt mycket hopp om framtiden.” Tone Sekelius inför Melodifestivalens semifinal.

Stödet från publiken gör att Tone Sekelius känner sig tryggare när hon nu ska ställa sig på Melodifestivalens scen igen för att tävla i semifinalen.

– Jag är lättad och har väl fått lite mer ”nu jävlar” av det. Innan var det så himla nervöst med allt man ska tänka på.

Tone Sekelius hemliga tecken

Hon är också glad över att hennes fans i trans- och HBTQ-världen lagt märke till en liten blinkning i scenshowen som hon stred för att få till. Och som givetvis kommer vara med även nu på lördag.

– När jag sjunger ”Have you ever been afraid of showing your true colour” så kommer det ljus på mig, rosa och blått. Transflaggan är rosa, vit och blå och det är roligt när folk har fattat det, jag ville bara få in den lilla lilla saken och jag är jätteglad över att det inte gick obemärkt förbi.

helskärm Hemliga tecknet på scenen. När Tone Sekelius sjunger ”Have you ever been afraid of showing your true colours” lyses hon upp i rosa och blått, för att påminna om transflaggans färger rosa, vitt och blått: ”De som fattar, de fattar”.

Hur nöjd är du över att du fick in det?

– Nöjd. I början syntes det knappt, det kom bara in en konstig färgändring. Vi kände att vi vill ha en lite starkare spotlight, nu är det rosa, det är blått. De som fattar, de fattar. Fattar man inte så är det bara en fin färg.

Tone Sekelius tävlar med ”My way” i Melodifestivalens semifinal, lördag 5 mars 20.00 i SVT1.

