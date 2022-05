Utbrottet på scenen efter katastofrepet i Turin: ”Fuck this shit!”

Repet stoppades för krismöte framför scenen – Cornelia en av många som drabbades när strulet fortsätter för italienska produktionen

TURIN. Cornelia Jakobs tvingades bryta sitt genrep och börja om från början – igen.

Den belgiska artisten var så rasande efter sitt genrep att han skrek och svor i mikrofonen på väg av scenen:

– Fuck this shit!

– No need to apologize, hann Cornelia Jakobs, 30, sjunga på första genrepet i arenan i Turin .

Men tv-bolaget Rai har nog en hel del att be om ursäkt för efter onsdagen.

För längre hann inte Cornelia innan musiken tystnade. Hennes rep avbröts alltså åter igen på plats i Turin efter att den italienska tv-produktionen misslyckats med att få ordning på det ljud som artisterna ska höra när de sjunger.

helskärm Ljudtekniker försökte lösa Cornelia Jakobs problem på scenen.

helskärm Cornelia Jakobs drabbades av stora ljudproblem under sitt genrep. Igen.

Lovad extra soundcheck

Cornelia försökte ta det med ro och direkt när musiken tystnade ropade hon i mikrofonen:

– Yeaaaah!

Men sen blev hon sittande i flera minuter medan teknisk personal skockades kring henne för att försöka lösa problemen.

Efter ljudproblem under tidigare rep har Cornelia Jakobs blivit lovad en extra soundcheck för att inte drabbas av fler haverier, men det är oklart om hon fått genomföra det ännu.

Till slut fick hon ändå grönt ljus och lyckades genomföra hela sitt nummer, under onsdagens första genrep.

Krismöte framför scenen

Men ljudhaveriet drabbade inte bara Cornelia Jakobs. När Belgiens artist Jérémie Makiese, 21, lämnade scenen var han så rasande att han svor och skrek. Eftersom mikrofonen inte ännu var avstängd kunde närvarande journalister följa utbrottet i realtid.

– En fråga? Fuck this shit, skrek han så att alla kunde höra.

helskärm Belgiens Jérémie Makiese rasade efter repet

Efter att alla länder sjungit färdigt sina låtar avbröts hela genrepet och istället samlades delar av den italienska tv-produktionen framför scenen för ett krismöte.

– Vi har tekniska problem, det har med radiofrekvenser att göra, tekniska problem som jag inte kan förklara riktigt, som strular till artisternas lyssning, jag vill bara säga så ni vet, vi börjar igen om några minuter, sa programledaren Alessandro Cattelan, 41, till slut från scenen.

helskärm Krismöte framför scenen. Genrepet fick stoppas efter alla problem.

Fem länder fick sjunga om

Till slut bestämdes att fem av länderna skulle få sjunga om sina låtar. Förutom Belgien, även Rumänien, Polen, Montenegro och Tjeckien.

Men det var inte bara de tävlande artisterna som hade problem med sin medhörning. När programledarna Mika, 38, och Laura Pausini, 47, repeterade en duett som ska vara mellanakt slet även världsartisten Pausini ut medhörningen ur sitt öra för att kunna genomföra repetitionen.

helskärm Laura Pausini slet ur sin medhörning när hon och medprogramledaren Mika skulle repetera en mellanakt.

Det tekniska strulet under Cornelia Jakobs genrep är bara ett i en rad missöden för det italienska tv-bolaget Rai under årets Eurovision song contest . Redan under första repdagen visade det sig att ett avancerat scenbygge var felkonstruerat, vilket har tvingat ett 20-tal av de tävlande artisterna att helt ändra sina planerade scenshower.

När Cornelia Jakobs stod på scenen för en repetition under förra veckan sprakade mikrofonen till så högt att det fanns risk att hon skulle skada sina öron. Därefter slutade medhörningen att helt fungera så att hon inte kunde höra vad hon skulle sjunga. Mitt i det kaoset lyckades dessutom en tv-fotograf kliva på mikrofonsladden så Cornelia rycktes bakåt och själv tvingades vädja om att få börja om.

