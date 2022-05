De sista maskerna avslöjade i ”Masked singer”

Ledtrådarna, låtarna, gissningarna – allt om finalen (varning för spoilers)

Sagoträdet, Trollkarlen och Spelmannen fick alla lyfta på sina masker i finalen.

Och Pernilla Wahlgren lyckades i sista sekund gissa rätt på vinnarens identitet – även om hon inte riktigt trodde på det själv.

– Det var det sjukaste. Jag skämtade ju bara, utropar hon i programmet.

Finalen av ”Masked singer” är avgjord. Trollkarlen, Spelmannen och Sagoträdet gjorde upp om segern medan kändispanelen bestående av Felix Herngren, Nour El-Refai, Måns Zelmerlöw och Pernilla Wahlgren försökte klura ut vilka som kunde gömma sig bakom maskerna.

Och nu avslöjades identiteten bakom alla de kvarvarandra maskerna.

Ledtrådar i ”Masked singer” 2022

Här är allt om kvällens ledtrådar, battles, gissningarna, den som vann och svaret på vilka som faktiskt gömde sig under Trollkarlens, Spelmannens och Sagoträdets masker. Läs inte vidare om du inte vill ha spoilers.

helskärm Felix Herngren, Nour El-Refai, Måns Zelmerlöw och Pernilla Wahlgren utgör kändispanelen i ”Masked singer”.

helskärm Spelmannen.

Berättar om finalnumret:

– Jag ska sjunga en låt av en av mina stora internationella förebilder och jag har inspirerats av hur han framförde den i en stor svensk tv-show. Jag har själv fått uppleva hur det är att stå inför en stor arenapublik och den känslan vill jag förmedla.

Låt: Justin Timberlakes ”Rock your body”

Möjliga ledtrådar:

– Jag är så happy att jag är i final. Jag var helt säker på att jag skulle åka ut i semifinalen när jag stod i face-off mot Sjöjungfrun. Det har inte varit lätt att bevara min hemlighet. Jag har många som följer mig. Var jag än är i världen så hittar de mig. Panelen är fortfarande inte i närheten av att gissa min rätta identitet. Sjöjungfrun var svår, jag kanske är ännu svårare. Hur det än går, ikväll kommer ni alla att få se vem jag är. För mig har ”Masked singer” handlat om att få visa vem jag är idag utan att bli bedömd för min historia. Jag lovar Måns, du ska få biljetter till nästa konsert. Det kommer bli en riktigt tuff final. Om jag ändå skulle ta hem det här är det för att jag alltid ger 200 procent för att göra en bra show och jag vet vad som krävs i såna här sammanhang. Jag har gjort det förut och jag vet att jag kan göra det igen.

Panelens gissningar:

Pernilla Wahlgren: Vilken överkörning, hur bra är du inte? Jag var så inne på att det var Felix Sandman, men honom har vi gissat på. Men vi har Felix band, så jag tänker om det är Oscar Enestad?

Måns Zelmerlöw: Jag tror att detta kan vara David Lindgren.

Nour El Refai: Här kommer några namn som jag tänker gissa på, jag har inga pokaler, unna mig nu detta: Oscar Zia, Sebastian Karlsson, Jockiboi, Darin. Anton Lundqvist är det du?

Felix Herngren: Vincent Pontare tänker jag på och även på Salem Al Fakir, men jag har en gissning till, det är så smart, en person som syns i hela världen, han heter också Felix, men det är Pewdiepie.

Ledtrådar i Spelmannens loge:

En fiol, en basfiol, ett dragspel. En bild på Benjamin och Bianca Ingrosso. Kitkat- eller Kvikk lunsj-chokladkakor, M&M choklad. Elektrisk tandborste, två guldfiskar.

helskärm Trollkarlen.

Berättar om finalnumret:

– Jag kommer bjuda på en låt som faktiskt är äldre än vad jag är. Tidigare har jag bara pratat om kungen, och med kungen, nu ska jag hylla The King.

Låt: Elvis Presleys ”Bossa nova baby”

Möjliga ledtrådar:

– Mitt nummer i semifinalen var en riktig chansning, skulle jag klara alla de svåra tonerna? Det gjorde jag tydligen. Och jag som hade räknat med att hamna i face-off. Vilken otrolig känsla. Min resa i ”Masked singer” har handlat mycket om att försöka dölja vem jag verkligen är. Och speciellt för en i panelen, som jag nog har tillbringat tusen timmar ihop med. Jag har skapat en karaktär som ligger långt från mig som person och min plan har verkligen lyckats. Men ikväll åker masken av och jag vet en liten person som inte kommer tro sina ögon. Jag tycker att det är fantastiskt att en karaktär som står för ålderdom har kommit så här långt i ett sammanhang som domineras av ungdom, det jag har som kan tala till min fördel är att jag faktiskt har en erfarenhet som de andra saknar. Ikväll kanske ändå gammal kan bli äldst.

Panelens gissningar:

Nour El Refai: Jag tänker på en person som är skådespelare och som sjunger väldigt bra, Alexander Abdallah. Jag kastar ur mig några namn till, Erik Lundin, Henke Lundqvist.

Felix Herngren: Det kan vara min bror Måns Herngren, eller Magnus Uggla.

Måns Zelmerlöw: De tusen timmarna har du spenderat med Pernilla för ni har gjort musikalen ”Grease” ihop och sen två EM, det tror jag är att den här personen har koreograferat två Eurovision-nummer och att jag sjungit om dig är ”Mirror” och så tar man bort ett R, så välkommen Rennie Mirro.

Pernilla Wahlgren: Rennie och jag har inte bara gjort ”Grease” utan även en musikal som heter ”Förklädet” så jag håller fast vid min gissning på Rennie Mirro.

Ledtrådar i Trollkarlens loge: Ett träkors, en tvättbräda, en guldmask, en bag-in-box med vin, hårvax.

helskärm Sagoträdet.

Berättar om finalnumret:

– Det här är kanske ingen musikgenre som jag har växt upp med, men det är en svängig låt med en text som jag verkligen kan relatera till. För mig handlar den om att bryta sig loss från sina mentala bojor och våga följa sin dröm.

Låt: Ariana Grandes låt ”Break free”

Möjliga ledtrådar:

– Jag är faktiskt i chock över att jag är i final. Jag bröt ihop och grät i över tio minuter efter beskedet. Det här betyder tydligen mer för mig än vad jag nånsin trott. Det här är en dröm som jag har haft i hela mitt liv som jag äntligen vågar leva ut. I början var det enormt nervöst och jag var rädd för att drabbas av ännu en blackout. Nu kan jag äntligen njuta av att stå på scenen. Och att höra panelens ord har verkligen fått mig att växa. Att panelen har svårt att gissa vem jag är säger allt om hur mycket jag har hållit den här sidan för mig själv. Jag tror att många kommer att bli väldigt förvånade när jag tar av mig masken ikväll. För mig är det en seger bara att få stå i den här finalen. Om jag skulle lyckas vinna över dem? Ja, det låter otroligt. Men i så fall är det för att jag representerar den vanliga människan som inte trodde att det här var möjligt för dem. Även drömmar som känns ouppnåeliga kan bli sanna.

Panelens gissningar:

Måns Zelmerlöw: Du har varit i en stor tv-final, du och jag har provat på varandras jobb, guldmedaljer pratade du om i senaste programmet och den här personen har rekordet i antalet guldmedaljer i ”Kockarnas kamp”. Tareq Taylor.

Pernilla Wahlgren: En ledtråd var att han varit nära döden, och Tareq var nära döden när han bröt nacken. Så jag säger som Måns, välkommen Tarek Taylor.

Nour El Refai: Jag vill bara påminna om att jag har gissat på Tareq Taylor i Riddaren och Påfågeln, jag vill bara säga det. Jag har en annan gissning, också på en skånsk person, han brukar inte sjunga på scen men han är väldigt rolig och har skrivit bok, Johan Wester.

Felix Herngren: Jag tycker mig känna igen stilen, jag tänkte på Tomas Ledin.

Ledtrådar i Sagoträdet loge: Surfbräda, Hawaii-skjorta, trädgårdshandskar, chilifrukter, en palestinsk flagga, en bild av ett slott.

helskärm Trollkarlen fick lämna finalen först.

Personen som gömde sig bakom Trollkarlens mask

Den som fick minst antal röster av publiken och tvingades ta av sig masken och lämna ”Masked singer”-finalen först var Trollkarlen. Panelen fick dra till med sina sista gissningar och Felix Herngren tyckte sig plötsligt känna igen formen på Johan Ulvesons näsa, Nour El Refai drog till med Fredrik Hallgren, Måns Zelmerlöw ändrade sig till Karl Dyall och Pernilla Wahlgren höll fast vid Rennie Mirro .

helskärm Rennie Mirro som Trollkarlen i ”Masked singer”

Och visst visade det sig vara musikalstjärnan Rennie Mirro, 50, under masken.

– Jag var så stressad över att bli igenkänd på rösten så då tänkte jag att jag måste göra nåt fysiskt så det inte kunde kännas som jag, säger han i programmet om varför han valt att gå extremt bredbent på scenen.

Ledtrådarna förklarade:

Att han valt mellan sport och en annan karriär:

– Fotboll. Höger back i AIK är min dröm.

Kompis med Börje Salming:

– Jag kom springande på en strand i Thailand och så kom Börje springande mot mig och vi bara tja. Sen dess har vi pratat.

Att han pratat kalsonger med kungen:

– Jag var med och invigde Tomteboda postterminal en gång i tiden. Vi gjorde en ballett och jag kom in i bastkjol och det alla la märke till var att jag hade ett par röda kallingar med bilar på, det var vad alla pratade om efteråt. Så jag står med kungen, drottningen, Olof Palme, och alla står och kommenterar mina kallingar, mycket märkligt för en 9-åring.

Guldfärgade teatermasker: Har vunnit två Guldmasker.

Brylkrämen i logen: Används flitigt i musikalen ”Grease” där Rennie spelade mot Pernilla.

En i panelen har gått i Rennies fotspår: Måns har också gjort rollen som Danny i ”Grease”.

Fick spela på nationalarenan som 17-åring: Första riktiga jobbet som dansare var på kungliga operan.

Upptäckt som avbytare: Fick hoppa in som ersättare för Karl Dyall i musikalen ”Fame”.

Spelat internationellt på idolens hemmaarena: Medverkade i en show om Sammy Davis Jr på Apollo Theatre i New York.

Ville inte stänga in saker i garderoben: Det finns ett garderobssystem som heter Mirro.

helskärm Rennie Mirro.

I en face-off får Spelmannen och Sagoträdet duellera med tre låtar vardera. Spelmannen gör Jonas Brothers ”Sucker”, Chris Isaacs ”Wicked game” och Christina Aguileras ”Ain’t no there man”. Sagoträdet kontrar med Ed Sheerans ”Shivers”, The Beatles ”Come together” och Ava Max ”Kings & queens”.

När publiken och panelen röstat står det klart att Spelmannen är årets vinnare. Därmed får Sagoträdet först lyfta på sin mask. Men inte förrän panelen sagt sina sista gissningar.

Felix Herngren gissar på Aje Philipsson, Nour El Refai på Mats Sundin och Måns Zelmerlöw och Pernilla Wahlgren står fast vid Tareq Taylor båda två.

helskärm Sagoträdet kommer tvåa i ”Masked singer” 2022.

Personen som gömmer sig bakom Sagoträdets mask

Zelmerlöw och Wahlgren har rätt. Tareq Taylor, 52, kan inte stoppa tårarna när han tackar för allt beröm han fått av panelen.

– Det här har varit en dröm som jag har haft sen jag var liten, att våga sjunga. Jag har alltid velat sjunga, så för mig har detta varit en enorm resa, det kanske mest utmanande jag någonsin har gjort. Och jag har lipat så fruktansvärt mycket, men mest av glädje, jag börjar tuta nu också. Jag trodde aldrig att jag skulle komma så här långt i detta, för mig är det enormt stort, säger han i programmet.

– Jag älskar att sjunga och jag älskar tydligen att sjunga framför människor, det visste jag inte, jag har aldrig vågat.

Tareq Taylor berättar att han aldrig vågade söka till musikgymnasiet utan valde att bli kock istället.

– Jag har aldrig någonsin stått på en scen framför folk och gjort nåt sånt här. Jo, en gång men då fick jag en blackout. Hjärtat bultar så hårt att jag får stickningar i armar och ben och det känns som att jag bara ska kollapsa vilken sekund som helst, säger han.

På David Hellenius fråga om han skulle tacka ja till Melodifestivalen om han fick frågan efter succén i ”Masked singer” svarar han:

– När jag bröt nacken för två och ett halvt år sen och vaknade upp efter operation och såg röntgenplåtarna och insåg att jag var så nära att vara förlamad från fjärde kotan och ner så sa jag till mig själv: Lev livet ditt liv varje dag, fullt ut. Omge dig med människor som du tycker om. Så skulle frågan komma, så av respekt för livet skulle jag absolut säga ja, det finns inte ens chans att göra något annat.

helskärm Tareq Taylor gömde sig under Sagoträdets mask.

Ledtrådarna förklarade:

Jobbat på strippklubb:

– Jag jobbade på en restaurang i Australien och kom in onsdag och upptäckte att varannan onsdag var det strippklubb. Jag jobbade som kock dock.

Alkoholreferenserna: Tareq har gjort både en whiskey och en gin och snart ett vin också.

Sagoträd för att Tareq leder programmet ”Trädgårdstider”.

Gav Felix trumpinnar och det nämndes stockar och kagge: Tareq har spelat trummor sen han var barn, även på skiva.

Ett fall för den största nyhetsbyrån: Tareqs initialer är TT, som också står för Tidningarnas Telegrambyrå.

Gick till en skräddare: På Engelska heter det ”tailor” och uttalas som Tareqs efternamn.

Tommy Nilsson och Tareq möttes i programmet ”Över Atlanten” och blev goda vänner.

Late bloomer: Gjorde tv-debut som 40-åring i programmet ”Trädgårdsfredag”.

Kände sig som värsta ogräset: Var mobbad som barn, och är känd för att laga mat med ogräs.

helskärm Tareq Taylor i ”Masked singer” 2022.

Sen är det dags för vinnaren att avslöja sig, efter panelens sista gissningar. Felix Herngren tror på Pewdipie, Nour El Refai gissar på Anton Lundqvist, Måns Zelmerlöw tror sig ha knäckt att det är Eric Saade och även Pernilla Wahlgren drar till med ett nytt namn, eller snarare två: Marcus & Martinus.

– Det kanske är Marcus bakom masken och Martinus i lådan, säger hon.

helskärm Spelmannen avmaskeras i ”Masked singer”.

Spelmannens hemlighet: En duo

Pernilla Wahlgren anar inte hur rätt hon har. För under masken döljer sig mycket riktigt Marcus Gunnarsen, 20, från den norska duon Marcus & Martinus. Och knappat har hans mask lyfts av förrän locket på positivet öppnar sig och ur studsar tvillingbrorsan Martinus Gunnarsen, 20.

– Det var det sjukaste. Jag skämtade ju bara, säger Pernilla Wahlgren i programmet.

helskärm Marcus Gunnarsen under Spelmannens mask i ”Masked singer”.

helskärm Tvillingbrorsan Martinus Gunnarsen gömde sig i positivet.

Tvillingarna berättar att de har turats om och framfört varannan låt i tävlingen. Men de har fått kämpa för att hålla det hemligt eftersom duons fans har en förmåga att spåra dem över hela världen.

– Det har varit skrämmande, vi har inte varit här i Sverige på länge, men de följer efter oss till och med i taxi när vi ska till studion, säger Marcus Gunnarsen.

– Några gånger har vi kört några extra rundor runt Stockholm för att skaka dem av oss, säger Martinus Gunnarsen.

Marcus beskriver ”Masked singer” som något helt annorlunda:

– Att få lov att visa andra sidor av sig själv. Jag skulle ju aldrig sjunga Christina Aguilera på min egen konsert, så att få stå här och göra det är fantastiskt, säger han.

– Många ser oss som barnstjärnor och vi vill visa en annan sida av oss, att vi kan sjunga och prestera, vi har vuxit upp sen vi var små, säger Martinus.

helskärm Martinus och Marcus Gunnarsen, den norska duon Marcus & Martinus, tog hem segern i ”Masked singer” 2022.

