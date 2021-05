Island vidare till final i Eurovision – trots corona

Här är alla som gick vidare från andra semifinalen i Eurovision song contest

Publicerad: 20 maj 2021 kl. 23.37

Uppdaterad: 21 maj 2021 kl. 00.11

ROTTERDAM. Island gick vidare till finalen i Eurovision – trots att bandet drabbats av corona.

Samtidigt står det klart att Danmark är det enda nordiska landet som missar finalen.

Under torsdagskvällen gick ytterligare tio bidrag vidare till Eurovision-finalen, där totalt 26 bidrag kommer att tävla om segern.

Island klarade sig vidare i tävlingen, trots att Johann Sigurður i den isländska gruppen Dadi og Gagnamagnid under onsdagen testades positivt för corona.

Islands bidrag tvingades därför att använda en inspelning från sin repetition i torsdagens semifinal och har sedan valt att också göra det i finalen på lördag, för att de inte vill uppträda om det inte är med hela gruppen.

Även finska Blind Channel tog sig vidare till final under torsdagen, medan Norges Tix och Sveriges Tusse tog sig vidare under den första semifinalen i tisdags.

Det innebär att Danmark med Fyr og Flamme blir det enda landet i Norden i år som inte lyckades kvala in till finalen.

Foto: EBU / THOMAS HANSES Daði og Gagnamagnið, Island.

De här gick vidare i den andra semifinalen:

Albanien: Anxhela Peristeri – ”Karma”

Serbien: Hurricane – ”Loco loco”

Bulgarien: Victoria – ”Growing up is getting old”

Moldavien: Natalia Gordienko – ”Sugar”

Portugal: Black Mamba – ”Love is on my side”

Island: Dadi og Gagnamagnid – ”10 years”

San Marino: Senhit – ”Adrenalina”

Schweiz: Gjons Tears – ”Tout l'univers”

Grekland: Stefania – ”Last dance”

Finland: Blind Channel – ”Dark side”

... och de här åkte ut:

Estland: Uku Suviste – ”The lucky one”

Tjeckien: Benny Cristo – ”Omaga”

Österrike: Vincent Bueno – ”Amen”

Polen: Rafal – ”The ride”

Georgien: Tornike Kipiani – ”You”

Lettland: Samanta Tina – ”The moon is rising”

Danmark: Fyr og Flamme – ”Øve os på hinanden”

