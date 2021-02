Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Klingenström bröt ihop efter Andra chansen-platsen i Melodifestivalen

Stjärnskottet i tårar efter succén

Hon gick vidare till Andra chansen.

Sedan rämnade murarna och Clara Klingenström brast i tårar.

– Det betyder jättemycket, säger hon.

Clara Klingenström kämpade hårt mot nervositeten inför veckans deltävling i Melodifestivalen.

Efter att hon säkrat en plats i Andra chansen rämnade alla murar och hon bröt ihop framför pressuppbådet.

Låten handlar om revansch. Du går vidare, hur känns det?

– Jag är jätteglad, säger hon medan tårarna rinner.

– När jag först sjöng den här låten som ett ”fuck you” till det här jag har varit i. Det övergick till att jag inte känner hat längre, jag har fått tillbaka makten över mitt liv. Om andra uppskattar att jag varit ärlig, då betyder det jättemycket.

”Jag mår jättebra”

Hur mår du?

– Jag känner typ alla möjliga känslor. Jag har drömt om att jobba med musik hela mitt liv, jag har haft det så tufft, varit s elak mot mig själv, året har varit så jobbigt. Men nu mår jag jättebra, just nu.

Igår efter genrepet kändes det som att du nästan hade panikkänslor, hur mår du nu?

– Jag är jätteglad, jag har inte sovit inatt för jag var så nervlös, men hoppas jag kan sova nu.

”Ett fuck you”

Nerverna, hur håller du de i styr på scenen?

– Jag var så nervös när jag sjöng idag och lände nej det här var sämsta gången hittills. Tror man är självkritisk. Jag vet inte hur det kändes när jag gick vidare, jag är så glad.

Artisten har länge kämpat mot inre demoner och ångest.

– Tanken från början var att jag satt ner och sjöng till mig själv, till just faktiskt de här mörka sidorna som jag har, där jag har haft problem med ångest under så många år, där jag inte har varit snäll mot mig själv. Jag har gjort destruktiva saker, säger hon.

Möter Eva och Ewa

Hon möter Eva Rydberg och Ewa Roos i Andra chansen nästa vecka.

– Det blir jättekul. Jag är bara inne att jag ska göra en vecka till. Deras låt är rolig, de verkar jättesköna.

Kommer du ändra något i numret?

– Jag tror jag kör samma, jag köpte klänningen på second hand för 40 kr. Jag har även en baddräkt under, även skor, de är second hand. Vet inte varför jag säger det, men jag gillar second hand.

Men först väntar segerglädjen.

– Jag ska fira.. Jag vet inte, jag ska ringa mamma och gå och lägga mig.

Resultat i deltävling fyra

Till final:

Eric Saade - ”Every Minute”

The Mamas - ”In the middle”

Till Andra chansen:

Efraim Leo - Best of me

Clara Klingenström - ”Behöver inte dig”

Femte plats, utslagen:

Tess Merkel - ”Good Life”

Också utslagna:

Lovad - "Allting är precis likadant"

Sannex - ”All inclusive”

De är klara för finalen

Arvingarna - ”Tänker inte alls gå hem”

Danny Saucedo - ”Dandi Dansa”

Anton Ewald - ”New religion”

Dotter - ”Little tot”

Charlotte Perrelli - ”Still young”

Tusse - ”Voices”

Eric Saade - ”Every Minute”

The Mamas - ”In the middle”

Duellerna i Andra chansen

DUELL 1

Alvaro Estrella - ”Baila Baila”

Lillasyster - ”Pretender”

DUELL 2

Paul Rey - ”The missing piece”

Frida Green - ”The Silence”

DUELL 3

Eva Rydberg & Ewa Roos - ”Rena rama ding dong”

Clara Klingenström - ”Behöver inte dig”

DUELL 4

Klara Hammarström - ”Beat of Broken Hearts”

Efraim Leo - ”Best of me”

