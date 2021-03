Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Följ presskonferensen med artisterna efter genrepet

21.30 Uppsnack med Tobbe Ek

Publicerad: 12 mars 2021 kl. 20.07

Foto: Magnus Sandberg Danny Saucedo och programledarna Shima Niavarani och Måns Zelmerlöw på genrepet.

MELODIFESTIVALEN

I morgon är det final i Melodifestivalen.

Aftonbladets Tobbe Ek rapporterar från fredagens genrep – och vi sänder presskonferensen med artisterna efteråt.

Schlager manager – så tävlar du

✓ Gå in på manager.aftonbladet.se

✓ Alla med Plus tävlar utan extra kostnad.

✓ Har du Pluskonto kan du skapa upp till fem ”lag” och dela med barn och familj.

✓ Att skaffa Plus kostar 29 kr första månaden, därefter 99 kr - fritt att säga upp när du vill.

Regler

✓ Vid varje av de fyra deltävlingarna: Tippa vilka två bidrag som går direkt till final och vilka två som går till Andra chansen.

✓ Andra chansen: Välja vilka fyra bidrag som vinner de fyra duellerna.

✓ Finalen: Tippa rätt placering på alla 12 finalister.

✓ Utslagsfråga: Vinnarens totalpoäng i finalen.

OBS! Du kan anmäla dig redan nu på manager.aftonbladet.se men det går också att byta dina tips fram till att röstningen stänger för varje deltävling.

Priser

1-3:e pris: Apple iPhone 12 64 GB (värde 9900 kr).

Du kan också vinna bonuspriser i Aftonbladets schlagerexpert Tobbe Eks egen liga, anslut till #jagslårtobbeek inne i spelet (iPad i första pris).

Där kan du också skapa din egen "hashtag-liga" och utmana vänner.



All info hittar du på manager.aftonbladet.se

