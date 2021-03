Saade går emot SVT:s vilja: ”Vill bara vara spontan”

Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

SVT vill ha allt minutiöst planerat – men Eric Saade planerar för att improvisera på lördag.

– Jag kommer nog bara köra lite på feeling, säger han.

Det har varit SVT:s mardröm i Melodifestivalen de senaste åren: En artist som spontant traskat ut i publiken eller ändrat sitt rörelsemönster på scenen så att de förutbestämda tv-bilderna plötsligt inte längre fungerar.

Ändå tänker Eric Saade, 30, ta chansen nu när han kan.

– Jag tycker att det finns nånting fint i att låta det flyta lite, säger han.

Foto: Björn Lindahl Eric Saade

Foto: Jimmy Wixtröm Melodifestivalen 2021, ”Every minute”: Eric Saade på en vit golvplatta tillsammans med en ensam svartklädd dansare.

Tänker improvisera

Sina tre tidigare gånger i Melodifestivalen har Eric Saades scenshower varit sekundplanerade för att varje rörelse ska passa tillsammans med dansare, specialeffekter och rekvisita som ett vattenfall (”Manboy” 2010), glasrutor som krossas (”Popular” 2011) och en plattform som flög över publiken (”Sting” 2015).

Men inför Melodifestivalens final har Eric Saade bestämt sig för att improvisera i sin scenshow till låten ”Every minute”.

– Jag vet hur kamerorna åker och jag vet var lampan slås på, så nu kan jag vara helt spontan. Jag kan vara helt fri. Så länge alla andra gör sitt jobb så kan jag faktiskt göra vilken koreografi jag vill, säger han.

– Jag tror inte att jag kommer att bestämma innan den här gången, vad jag ska göra riktigt i alla partier. Jag kommer nog bara köra lite på feeling. Det har jag aldrig nånsin gjort i Mello. Eller i nåt annat tv-program tror jag, för allting ska alltid vara så bestämt.









1 av 3 | Foto: PETER WIXTRÖM Melodifestivalen 2010, ”Manboy”: Eric Saade avslutar sin scenshow i ett vattenfall på scenen.

Vill till Eurovision

Men ställer det inte till det för tv-fotograferna?

– Jag får så klart vara spontan inom den mallen att de fortfarande kan göra samma åkningar. Om jag bara är på rätt position så kan jag nog ändå röra mig hur jag vill och uttrycka låter som jag känner för att uttrycka den på lördag. Och det kommer jag ju inte veta hur jag känner förrän då.

Foto: Björn Lindahl Eric Saade.

Hur gärna vill du till Eurovision igen?

– Jättegärna. Jag har nog aldrig velat det mer, egentligen. Jag har aldrig haft en bättre låt, jag har aldrig haft en låt som är så mycket jag. Och därför får resultatet också bli vad det blir eftersom jag inte kommer anpassa mig för att få lite fler röster.

