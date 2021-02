Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Så firade Eric Saade och The Mamas i natt – och allt det hetaste snacket från Mello

Aftonbladets Tobbe Ek och Natalie Demirian har koll på vad som händer i Melodifestivalens kulisser

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 28 februari 2021 kl. 07.01

MELODIFESTIVALEN

ANNEXET. The Mamas sprutade bubbel: Eric Saade tog det lite lugnare.

Trots inställda efterfester såg Aftonbladet till att finalisterna fick fira – på coronasäkert avstånd utomhus.

Lite måste finalisterna få fira, trots att coronarestriktionerna har satt stopp för alla officiella eferfester.

Därför såg Aftonbladet till så att såväl Eric Saade som The Mamas försågs med bubbel, på coronasäkert avstånd och utomhus så klart.

I Melodifestivalens hetaste eftersnacks-tv tar vi er med i natten – och dessutom har Aftonbladets Tobbe Ek och Natalie Demirian allt om:

The Mamas härliga firande

Eric Saades fest-besvikelse: ”Är det inte...?”

Låten ni alla försökt komma på: här är Saades refräng – i bortglömda 90-talshiten

Clara Klingenströms tårar – och Pernilla Wahlgrens diss

Pernilla Wahlgrens bleka bortförklaring efter jättetabben i sändningen

Zara Larssons Eurovision-bråk med cypern – där porrstjärnan blandats in

Makens misslyckade tröstförsök när Tess Merkel åkte ut

Sanningen om Efraim Leos riktiga namn

... och Per Anderssons mutförsök

Allt i tv-inslaget ovan, missa inte att kolla in det enda eftersnack du behöver efter Melodifestivalen, bara på Aftonbladet.

Foto: Jimmy Wixtröm The Mamas fick varsin flaska bubbel – och släppte loss ordentligt.

Foto: Jimmy Wixtröm Eric Saade skålade också för sin finalplats – på coronasäkert avstånd utomhus

Foto: Jimmy Wixtröm Tess Merkels make Kenny Solomons tröstade henne med en champagnedusch...

Foto: Jimmy Wixtröm ...och en efterföljande kram och puss

Resultat i deltävling fyra

Till final:

Eric Saade - ”Every Minute”

The Mamas - ”In the middle”

Till Andra chansen:

Efraim Leo - Best of me

Clara Klingenström - ”Behöver inte dig”

Femte plats, utslagen:

Tess Merkel - ”Good Life”

Också utslagna:

Lovad - "Allting är precis likadant"

Sannex - ”All inclusive”

De är klara för finalen

Arvingarna - ”Tänker inte alls gå hem”

Danny Saucedo - ”Dandi Dansa”

Anton Ewald - ”New religion”

Dotter - ”Little tot”

Charlotte Perrelli - ”Still young”

Tusse - ”Voices”

Eric Saade - ”Every Minute”

The Mamas - ”In the middle”

Duellerna i Andra chansen

DUELL 1

Alvaro Estrella - ”Baila Baila”

Lillasyster - ”Pretender”

DUELL 2

Paul Rey - ”The missing piece”

Frida Green - ”The Silence”

DUELL 3

Eva Rydberg & Ewa Roos - ”Rena rama ding dong”

Clara Klingenström - ”Behöver inte dig”

DUELL 4

Klara Hammarström - ”Beat of Broken Hearts”

Efraim Leo - ”Best of me”

