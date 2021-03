Melodifestivalen SCHLAGERN PRESENTERAS AV

Tusse: Att bli trackad för att jag är svart är inte okej

Melodifestival-favoriten om flykten från kriget, revanschen mot rasister – och hur han googlar sig själv varje dag

Av: Torbjörn Ek

Publicerad: 13 mars 2021 kl. 15.21

Uppdaterad: 13 mars 2021 kl. 15.55

ANNEXET. De fyra dansarna kommer in på scenen och bildar en mur bakom honom.

Tusse Chiza sjunger ”Voices” om att bli accepterad – och för att bemöta den rasism han mött varje dag sedan han kom till Sverige som 7-åring på flykt undan kriget.

– Då vill jag att dansarna ska se ut som jag, det här ska vara Tusse gånger hundra, gånger tusen, det ska vara en jävla revansch.

Tusse Chiza, 19, faller ner på knä på Melodifestivalens scen och tystnar. Han tittar in i kameran och upprepar i sången:

– Can you hear them? Can you hear them? Can you hear a million voices.

Bakom honom står dansarna Keisha von Arnold, Fatou Bah, Lamin Holmén och Timothy Waliggo Kakeeto som i en skyddande mur medan han sjunger.

– Jag har känt att den här låten ska vara en styrka, att alla ska känna: ”okej, vilka är mina svårigheter, vilka i mitt liv accepterar inte mig för den jag är? Vad står i vägen, vad känns att det skaver nånstans?” För mig har det tyvärr varit att jag är mörk och det har varit ett problem för vissa men då vill jag fira det istället, då vill jag att dansarna ska se ut som jag, det här ska vara Tusse gånger hundra, gånger tusen, det ska vara en jävla revansch, säger Tusse Chiza.

Foto: Nils Petter Nilsson Tusse Chiza på scenen under Melodifestivalens repetitioner inför finalen

Foto: Björn Lindahl ”Att bli trackad för att jag är mörk, för att jag är svart, är inte okej.” Tusse Chiza intervjuas av Aftonbladets Tobbe Ek

Som 7-åring kom han till Sverige 2009 tillsammans med sin moster och andra släktingar efter att först ha tillbringat nästan tre år i ett flyktingläger i Uganda.

Jag är mörk och det har varit ett problem för vissa

I tumultet under flykten från krig och oroligheter i Kongo Kinshasa kom han bort från sina föräldrar.

– Jag minns det inte ens men det var mycket rebeller och mycket skjutningar och oroligheter just där vi bodde.

Och pappa och mamma blev kvar?

– Nej, vi tappade bort pappa och mamma i flykten. Vi hamnade på olika... så då var det moster som hittade oss och tog hand om oss.

FAKTA Tusse Chiza Namn: Tousin ”Tusse” Chiza.

Ålder: 19 år.

Bor: Tällberg i Dalarna.

Familj: Pappa i Kongo Kinshasa. Bonusfamilj i Tällberg där han bott sedan 2015.

Bakgrund: Flydde kriget i Kongo Kinshasa som 5-åring och hamnade med sin moster och andra släktingar i flyktingläger i Uganda. Kom som kvotflykting till Sverige och Nora i Västmanland 2009 och bor sedan 2015 hos sin bonusfamilj i Tällberg. Kom till semifinal i ”Talang” 2018 och vann ”Idol” 2019.

Aktuell: Tävlar med ”Voices” i Melodifestivalens final. LÄS MER

Tusse har inga minnen av sitt liv tillsammans med föräldrarna. Hans mamma dog 2016, men pappan, som bor kvar i Kongo Kinshasa, har han regelbunden kontakt med.

– Förra veckan senast. Han ringde och frågade: ”Kan man rösta från Kongo? För då ska jag be hela Kongo rösta”. Han är väldigt entusiastisk, men han viftar alltid med ett varningens finger: ”Du ska bli läkare”. Okej... Jag bara: ”Ja, ja”.

Tusse, som egentligen heter Tousin, hamnade först i Nora i Västmanland innan han fick komma till dem som han nu räknar som sin svenska familj, sin extramamma och extrapappa i Tällberg i Dalarna.

Pappa viftar alltid med ett varningens finger: ”Du ska bli läkare”

I flyktinglägret hade han sjungit i kyrkokören och drömt om att bli präst, den enda som fick sjunga solo. I Sverige blev det hans bonusmamma som i hemlighet anmälde honom till TV4:s ”Talang” 2018 där han tog sig till semifinal. Året därpå gjorde han succé och vann ”Idol”.

Foto: Robin Lorentz-Allard Tusse Chiza vann ”Idol” 2019

Med ”Voices” är han nu segertippad även i Melodifestivalen.

– Den handlar om medmänsklighet och hopp. Ett budskap som jag hade önskat när jag var yngre att det skulle vara så, att alla faktiskt får vara sig själva. Att alla vi är människor och vi borde lyfta varandra. Att vi alla betyder lika mycket.

Har du känt att det inte har varit så för dig?

– Det har jag ju. I mellanstadiet eller lågstadiet kan man tycka att det är okej med lite tjafs och bråk, men när det blir att man trycker på att bara för att du ser annorlunda ut så är det en dålig sak. Jag vill att alla ska veta att det är en styrka att vi är så olika, men kom också ihåg att vi har mer gemensamt än som skiljer oss åt. Att bli trackad för att jag är mörk, för att jag är svart, är inte okej.

Foto: Nils Petter Nilsson Bakom Tusse Chiza bildar dansarna Keisha von Arnold, Timothy Waliggo Kakeeto, Lamin Holmén och Fatou Bah en mur.

Märker du av rasism nu?

– Så in i helvete. Men på vissa plattformar. Går man in på Flashback, går man in på Twitter så förekommer det. Går man in på mina dm:s (direktmeddelanden i sociala plattformar som Facebook, Instagram, TikTok och liknande, reds anm) så förekommer det, säger han.

– Det är tråkigt, men jag tänker nästan att... det tar inte på mig längre. Jag är nöjd med vem jag är. Jag har människor i mitt liv som älskar mig och som jag älskar. Jag behöver inte få bekräftelse från nån som inte tycker att jag är okej.

Läser du, eller raderar du såna meddelanden direkt?

– Jag läser det. Alltså, jag är så dålig på det här. Jag läser allt. Jag googlar mig själv fem gånger om dan, vilket är ett misstag, men jag är nyfiken. Jag vill veta. Vad har Tobbe Ek skrivit nu? Men också, när jag läser något rasistiskt så kopplar jag det inte till mig. För den människan hade skrivit exakt samma sak vem som än stod där och var mörk.

Tusse Chiza om...

...att ha bott i flyktingläger från 5 till 7 års ålder:

– Det är lite konstigt, men jag har bara glada minnen därifrån, hur jag sprang runt och spelade fotboll med kompisar och sjöng mycket i kyrkan. Men mina lite äldre släktingar har snackat om dagar då vi inte hade mat och där vi var tvungna att gå i flera dagar för att hitta vatten.

...sitt namn:

– Tousin är lite svårt att uttala, men det är nästan Tusse och vi var fyra i klassen som hette typ Tussein, Hussein och så vidare. Jag trivs med Tusse för det är det namnet som mina vänner valde åt mig, det kändes bra när det kom från folk man respekterar och tycker om.

...sitt svarta nagellack:

– Jag började måla naglarna i kanske årskurs fem. Jag tyckte att det var skitsnyggt, för jag har haft många kvinnor omkring mig och de har alltid haft snygga naglar. Men så fick man höra mycket hat och skällsord. Man bara: ”Varför?” Det är ju inte som att jag tar deras händer och målar deras naglar. Jag minns att jag alltid brukade gömma mina naglar i matsalen och på bussen för jag visste att de äldre killarna i skolan hade problem med det. Men sen på högstadiet så slutade jag bry mig.

Foto: Björn Lindahl Tusse Chiza visar upp sina svartmålade naglar

...att utmana könsroller med sin klädstil:

– Jag minns inte så mycket av min barndom men min moster har berättat att jag brukade springa runt i morsans kjol när jag bara var två tre år gammal. Jag hade väl något i mitt huvud som säger att det här är estetiskt snyggt och då vill jag ha det. Min moster säger också att min mamma var väldigt vacker och alltid klädde sig fint, så det är väl något jag också eftersträvade, att vara snygg. Jag dras till det som är snyggt bara.

...kärleken:

– Jag har aldrig varit i ett förhållande. Men jag är öppen för dejtingtips. Jag får många dm:s men jag har inte tid... Jag är också en ganska glad och utåt person så jag tror på att man träffas i verkligheten och får snacka och lära känna varandra. Jag blir nog inte jätteintresserad av nån som skriver meddelanden.

