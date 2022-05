Christer Björkman om Cornelia Jakobs chanser i Eurovision

”Helt övertygad om att hon är en topp fem-kandidat”

Publicerad: Mindre än 2 tim sedan

I kväll gör Cornelia Jakobs entré i Eurovision song contest.

”American Song Contest”-aktuella Christer Björkman tror att Sverige har chans att ta hem alltsammans.

– Hon kommer vara med i den absoluta toppen.

Som den amerikan du har gått och blivit. How are you?

– Haha! Det är jättebra, men det är som att vara i en konstig dröm. Att dessutom åka till Universal när jag ska jobba... Jag åker alltså genom filmkulisser för att ta mig till jobbet, och det är filmer som jag har levt med i hela mitt liv. Jag sitter på mitt kontor och tittar ut över torget i ”Tillbaka till framtiden” och jag har klocktornet utanför mitt fönster. Det är så bisarrt.

Hur har American song contest tagits emot?

– Jävligt bra ändå utifrån programmet sett. Det är fantastiska nummer och bra musik. Men – när man inte har någon som helst historik i bagaget är det svårt att förstå vad vi gör när stat möter stat. Man måste nog ha en hel säsong för att fatta.

– Men det var samma sak i Sverige när vi började med delfinaler 2002. Det var ju inte en människa som fattade vad vi höll på med och alla undrade varför vi var på så lång turné och varför det var så många låtar. Det tar tid innan ett sådant här format landar. Så är det bara.

helskärm Christer Björkman.

Om det blir ytterligare en säsong, har du någon drömartist?

– Hundratals! Det här är en guldgruva och en talangbank på så många nivåer, det finns massa etablerade artister och flera hundra ”one hit wonders”-artister man skulle kunna väcka till liv igen. Dessutom finns det hur många stjärnor som helst på lokal nivå men som inte lyckats slå igenom på nationell nivå. Man inser hur förbaskat stort det här landet är.

Tror du att något av bidragen i årets svenska Mello hade haft någon chans i American song contest?

– Det tror jag. Men jag är finkalibrerad på svensk musik och vad som slår an på en bred front. Där går jag nästan aldrig fel. Men jag håller fortfarande på att lära mig vilka faktorer som spelar in här. Jag förstår inte exakt alla resultaten och behöver en säsong till på mig för att ställa in och ställa om min kalibrering.

Hur är livet i Los Angeles jämfört med Nacka?

– Fantastiskt. Vi trivs otroligt bra och allt är jättehärligt. Jag hade ju tänkt att jag skulle dra mig tillbaka och ta det lite lugnare och göra lite roliga saker – och så fick jag det här. Det är en jävla bonus i slutet av karriären.

helskärm Cornelia Jakobs.

Avslutningsvis. Vad tror du om Cornelias chanser i Eurovision song contest?

– Jag tror de är jättebra. Hon är otroligt begåvad, låten är skitsnygg och hon har ett väldigt personligt uttryck som skiljer sig från alla andra. Jag är helt övertygad om att hon är en topp fem-kandidat, kanske till och med topp tre. Jag tror hon kommer vara med i den absoluta toppen.