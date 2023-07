Hotellkaos i Malmö efter Eurovision-beskedet

9 av 10 rum går till schlager-fans

Publicerad 2023-07-07 17:26

Inga hotellrum finns kvar.

I hela Malmö.

Men hoppet är inte ute än, för den som vill sova en natt i Eurovision-staden.

Ska du på Eurovision song contest-finalen i Malmö den 11 maj och vill hitta någonstans att sova? Då kan du få ta tåget till Köpenhamn – eller ringa en kompis.

På boknigssajterna finns inte ett enda ledigt hotellrum kvar i Malmö mellan den 11–12e maj – knappt en halvtimme efter beskedet om att staden får Eurovision.

helskärm Jimmy Wixtröm

Kan släppas fler rum

De stora hotellkedjorna Scandic, Clarion och Best Western i Malmö är totalt uppbokade under tävlingen, som det ser ut just nu.

Men hoppet för en natt på hotellrum i Malmö är inte ute. Johan Michelson, vd för Best Western Hotels skriver att hotellet sannolikt kommer att släppa fler rum närmare in på evenemanget, när man har en bättre överblick över efterfrågan.

På Scandic ser situationen dock annorlunda ut. Där är hotellrummen, precis som det ser ut, slutsålda. Hon rekommenderar att åka över till grannlandet.

”Våra hotell i Malmö är just nu fullbokade under Eurovision och de rum vi har släpper vi alltid direkt. Jag rekommenderar att hålla utkik på vår hemsida om tillgängligheten förändras och ett tips är att hålla koll på våra hotell i Köpenhamn – det är ju bara en snabb tågresa över bron.” skriver Karin Sinclair, prissättningschef för Scandic i Sverige.

helskärm Johan Michelson

9 av 10 rum går till Eurovision-fans

Även Clarion hotels har fullbokade rum på finaldagen. Jens Lyckman, vd på Clarion Malmö Live, berättar för Sydsvenskan om situationen i staden.

– I Malmö finns totalt strax över 4 000 hotellrum. 90 procent av den kapaciteten är redan vikt till arrangemanget, säger Jens Lyckman, vd på Clarion Malmö Live och styrelseledamot både i hotellgruppen Malmö och i styrelsen för Malmö destinationssamverkan.

helskärm Eurovision song contest 2024 hålls på Malmö Arena.

”En del kommer till Kastrup”

Johan Hermansson, direktör på fritidsförvaltningen i Malmö, menar att Malmö är en lättillgänglig stad – och att det går att besöka staden över dagen för schlagerfesten.

– När det sker stora evenemang här i Öresundsregionen så tar man sig lätt till dem. En del kommer till Kastrup och bor på hotell, men väldigt många kommer med Pågatågen och stannar över dagen för en kul tillställning i Malmö. Det är en av styrkorna att vi kan attrahera besökare från vårt närområde, som vi verkligen välkomnar och också är jätteglada för dem som kommer lite längre ifrån.

Johan Hermansson känslor kring att Malmö håller Eurovision är stora.

– På en skala mellan ett och tio så ligger vi nog på 14. Vi är jätteglada och stolta, men också ödmjuka över att det är ett så stort uppdrag.